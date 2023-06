Veja como ser solteiro e feliz no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma das ocasiões que mais impulsionam o comércio, a publicidade, as redes sociais e outras formas de mídia. Como resultado, as pessoas que estão solteiras podem se sentir mais vulneráveis e sensíveis nessa data em particular. No entanto, passá-la só não é algo ruim. Na verdade, é uma oportunidade para celebrar o amor-próprio e desfrutar da liberdade e autonomia que a solteirice proporciona.

Nesse dia, podemos nos concentrar em cuidar de nós mesmos, fazer o que nos traz alegria e aproveitar as coisas que nos fazem felizes. Por isso, consultamos psicólogos para compreender como passar por essa data comemorativa de forma mais leve, bem como celebrar quem somos e cultivar a felicidade interior, independentemente do estado civil.

Como passar pelo Dia dos Namorados?

Para a psicóloga Rachel Campos, “o importante é identificarmos os gatilhos emocionais e criar estratégias compensatórias. Não controlamos o mundo e não mudamos o que acontece ao nosso redor, mas escolhemos por que caminho seguir“, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela recomenda que indivíduos solteiros busquem identificar suas qualidades e percebam a própria companhia como uma opção, criando uma comemoração especial e personalizada. “A solidão não está na ausência da companhia, vemos muitos casais se sentirem em um vazio e com sentimento de desamparo. A experiência de estar só pode nos ajudar no crescimento e desenvolvimento, [bem como a] criarmos a consciência de que damos conta de nós mesmos”, esclarece a profissional.