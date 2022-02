Ano novo chinês: por que a China comemora a data em fevereiro?

Começa hoje, terça, 1º, o Ano Novo chinês. Diferente do calendário Gregoriano, usado em países do Ocidente como o Brasil, a China utiliza a Lua como parâmetro. Entenda por que a cultura chinesa comemora a data em fevereiro

Começa hoje, terça-feira, 1º de fevereiro (01/02), o Ano Novo chinês, um dos feriados mais importantes da Ásia. Este é o ano do Tigre, ou o ano 4720 no calendário. Diferente do calendário gregoriano, usado em países do Ocidente como o Brasil, a China utiliza a Lua como parâmetro: um ano representa 12 ciclos completos do satélite.

Assim, a virada de Ano Novo é marcada pela primeira Lua Nova após o solstício de inverno, o que geralmente ocorre entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro. Por isso o evento está sendo comemorado em fevereiro desta vez, apesar de sua data não ser fixa. Outros calendários também são lunares, como o muçulmano e o judeu.

Ano novo chinês: qual a diferença do ano solar para o lunar?

No calendário gregoriano, um ano é o tempo que a Terra precisa para dar uma volta completa ao redor do Sol, aproximadamente 365 dias. Já o ano lunar tem cerca de 354 dias, tempo para a Lua alcançar 12 ciclos completos. Vale destacar que as fases do satélite natural da Terra não estão em sincronia com as estações do ano (verão, inverno, outono, primavera), o que leva muitos chineses a usar as datas gregorianas para atividades rurais.

Ano novo chinês: por que a data não é fixa?

O calendário gregoriano não é fixo, visto que a Terra demora 365 dias e quase seis horas para completar o movimento de translação, em torno do Sol. É por isso que existem anos bissextos, com um dia a mais para compensar essas horas ignoradas.

Similarmente, o calendário chinês tem 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, e seus anos têm 354 ou 355 dias. As fases da Lua não acompanham o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de seu próprio eixo, isto é, não acompanham um dia.

“Para que a Lua volte a uma fase, por exemplo, de uma lua cheia para uma nova lua cheia, leva-se 27,55 dias. Essas frações vão se acumulando ao longo do ano”, explicou Cássio Barbosa, doutor e pós-doutor em astronomia, em entrevista ao portal G1.

Ano novo chinês: como é a celebração em outros países?

Outros países da Ásia realizam celebrações similares ao Ano Novo chinês. O dia é chamado de Tt Nguyên án, ou Tt,o (que significa Festival da Primeira Manhã do Primeiro Dia), no Vietnã. Já na Coreia do Norte e na Coreia do Sul, é celebrado o Seollal; o evento dura três dias e leva famílias a servirem comidas a seus ancestrais para receber bênçãos ao longo do novo ciclo que se inicia. Na Mongólia, o festival é chamado de Tsagaan sar, ou Festival da Lua Branca.

Fora da Ásia, cidades também preparam cerimônias pontuais, como Nova York, nos Estados Uidos, que dispara cerca de 600 mil fogos no parque Sara D. Roosevelt. Em Manchester, no Reino Unido, há uma extensa comunidade chinesa, que no Ano Novo desfila pelas ruas do bairro de Chinatown com um dragão de 53 metros.



