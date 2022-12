Você sabia que na Etiópia o ano dura 13 meses e ainda é 2016?

Certamente você já ouviu falar do calendário maia, do chinês, do judaico… Mas, para além dos mais difundidos no mundo, há cerca de 40 contadores de tempo em uso ainda hoje. A Etiópia, por exemplo, segue um calendário especial, e está sete anos e oito meses "atrasada" com relação ao calendário usado no Brasil.

O calendário utilizado no País é o gregoriano, modelo adotado na maior parte do mundo, especialmente no ocidente.

Do ponto de vista temporal, enquanto as nações que, assim como o Brasil, usam esse modelo consideram estar em dezembro de 2022, se preparando para o início de 2023, na Etiópia, é o ano de 2016, mais precisamente, agosto de 2016.

Apesar da diferença entre os calendários, a Etiópia também está se preparando para a virada de ano, já que a passagem de um ano para o outro lá ocorre em setembro.

Calendário etíope: o país com o ano de 13 meses

Também conhecido como Calendário Eritreu, o principal contador de tempo usado na Etiópia possui 13 meses, sendo 12 meses com 30 dias de duração e um 13º mês de cinco ou seis dias, dependendo se o ano é bissexto ou não.

Isso acontece porque o cálculo é feito a partir do nascimento de Jesus Cristo, entretanto, ele não seguiu o ajuste feito pela Igreja no século VI, pelo papa Gregório XIII. Esse calendário também é usado na Igreja Ortodoxa tewahido.

Isso faz com que eles estejam entre sete e oito anos atrasados em relação ao gregoriano. Outra curiosidade é que o Ano Novo etíope sempre cai no dia 11 de setembro ou 12 em anos bissextos.

De acordo com informações da BBC, além da diferença de meses, a Etiópia também apresenta um registro diferente das horas do dia. Por lá, o dia dividido é dividido em turnos de 12 horas, começando às 6h, o que faz com que os horários considerados como meio-dia e meia-noite no ocidente caiam às 18h ou 6h no horário etíope.

