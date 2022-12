Ano do Coelho: conheça o significado do ano novo chinês em 2023

A cultura chinesa utiliza como base o calendário lunar nas celebrações; veja as origens e tradições para o ano do coelho

A chegada do ano novo brasileiro está relacionada com multidões ao redor da praia, roupas brancas e promessas para a chegada do primeiro dia de janeiro. Na China, por outro lado, o ano novo é celebrado a partir dos ciclos da Lua e será regido pelo Coelho em 2023.

O legado chinês comemora os 354 dias correspondentes aos 12 ciclos lunares. A data é móvel e no próximo ano começará em 22 de janeiro de 2023, alcançando o Festival das Lanternas em 5 de fevereiro.

Ano do Coelho: Origens da tradição

A mitologia chinesa oferece diversas explicações para os costumes de ano-novo, entre elas a escolha de 12 animais como representantes na chegada de um novo ciclo.

A corrida dos animais

O Imperador de Jade, conhecido na mitologia como o primeiro imperador da China e governante do Céu, organizou uma corrida para o seu aniversário e convidou 12 animais diferentes para participar, definindo o nome de cada ano do zodíaco de acordo com a ordem de chegada.

O Rato ficou em primeiro lugar no horóscopo chinês ao persuadir o Boi a deixá-lo ficar em sua cabeça para atravessarem juntos o rio, último obstáculo da corrida. Ao chegar na margem, o roedor pulou na frente e deixou o bovino em segundo lugar.

O Tigre foi retardado pelo rio, mas alcançou os dois animais em seguida e garantiu o terceiro lugar. Em quarto, o Coelho se agarrou a um tronco e o sopro do Dragão o arrastou até o final do caminho.

O Dragão precisou extinguir um incêndio antes da corrida e, somada à ajuda oferecida ao Coelho, suas boas ações foram recompensadas pelo Imperador com o quinto lugar.

Em seguida, o Cavalo estava prestes a receber o sexto lugar, quando a Cobra deslizou entre suas patas e ganhou a posição, deixando-o em sétimo.

A Cabra, o Macaco e o Galo se reuniram em uma jangada para atravessar o rio, recebendo o oitavo, nono e décimo lugares, respectivamente.

Outro participante, o Cachorro, ficou distraído com a água e preferiu se refrescar, chegando em décimo-primeiro.

O Porco, ocupado com um banquete, só apareceu quando a corrida já estava encerrada pelo Imperador de Jade e o décimo-segundo espaço lhe foi concedido.

O Ano do Coelho

O ciclo de cada signo é renovado a cada 12 anos. “Por exemplo, em 2023, que será o ano do coelho, se uma pessoa lhe disser que tem esse animal como signo, provavelmente terá uma idade dentro do conjunto de 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96”, explica o advogado e professor de mandarim Alexandre Lai.

O coelho, quarto animal na série de signos, é associado à sorte e pode representar a Lua na cultura chinesa, de acordo com o portal Chinese New Year.

As pessoas nascidas no Ano do Coelho tendem a ser responsáveis e calmas, mas - ainda segundo o portal - “a personalidade tranquila do Coelho esconde sua confiança e força”.

Ano do Coelho: Comemoração e mitos do ano novo lunar

O ano novo chinês se assemelha ao Natal do Brasil para Alexandre Lai. “Há várias opções de carnes, sendo indispensável o peixe, por causa de sua pronúncia em mandarim - ‘yu’ - que traz consigo um significado auspicioso, de sorte e prosperidade”, completa.

A culinária típica inclui o preparo dos “jiaozi” (guioza, em português), descritos por Lai como “bolinhos de massa com recheio de carne e verduras”, além de “doces feitos de arroz glutinoso”, chamados de “tang yuan” ou “yuan xiao”.

No Brasil, a comemoração da comunidade é discreta, incluindo jantares com a família e amigos. Em São Paulo, onde a população de origem chinesa é mais expressiva, são organizadas “apresentações de dança do leão chinês, bem como shows pirotécnicos e brincadeiras com sorteios e prêmios”.

A presença de envelopes pequenos e vermelhos, chamados de “hong bao”, é outro aspecto do ano-novo lunar. A importância da cor vermelha no evento simboliza sorte e prosperidade, mas a escolha também se relaciona com a lenda de “Nian”.

De acordo com o folclore chinês, um monstro conhecido por “Nian” aparecia durante o ano-novo para devorar o povo, o gado e a colheita do vilarejo. Contudo, certa noite a população viu a criatura se assustar com uma criança vestida de vermelho.

A tradição de pendurar lanternas vermelhas e usar a cor para afastar Nian e espíritos ruins acabou se popularizando.

Festival das Lanternas

Celebrado no 15º dia do primeiro mês do calendário lunar, o Festival das Lanternas, ou Festival Yuan Xiao, finaliza as comemorações com a primeira lua cheia do ano-novo.

As ruas são decoradas com lanternas coloridas e enigmas são escritos na superfície delas; o responsável pela solução recebe um presente.

"As crianças normalmente carregam as próprias pequenas lanternas para brincar com os amigos na vizinhança", completa o advogado e diretor do Instituto Confúcio na Universidade Federal do Ceará (UFC), Daniel Su.

