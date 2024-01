Mattel lança versão do 'copo stanley' para bebês; conheça o brinquedo

Descrita como uma caneca de café de brinquedo para bebês e crianças pequenas, a xícara inspirada no famoso copo térmico tem música e luzes. Saiba mais

A fama do produto foi tanta que, logo após seu lançamento, a xícara infantil já se encontra esgotado em alguns sites.

O brinquedo interativo conta com mais de 20 músicas e frases e atividades práticas divertidas para explorar e conhecer o alfabeto, os números e as cores. A marca aponta que o produto, que já ficou conhecido como "copo Stanley para bebês", ajuda a fortalecer as habilidades motoras finas e incentiva brincadeiras imaginativas para bebês e crianças pequenas de 6 meses a 3 anos de idade.

O produto só foi disponibilizado para o público estadunidense e, em grande parte dos EUA, só se pode comprar por meio de vendedores secundários. Nas lojas oficiais da Mattel americana, já se encontra indisponível.

A Stanley é uma marca centenária e sempre foi popular nos Estados Unidos, mas sua explosão mundial aconteceu nos últimos quatro anos. Hoje, a marca é referência em garrafas, copos e canecas térmicas. Segundo a CNBC, a empresa faturou um valor próximo de 3,3 bilhões de reais.

‘Stanley’ para bebês: edições especiais são sinônimo de esgotado

Assim como o copo da Mattel, a Stanley, quando lança edições comemorativas, vê o produto esgotar em questão de horas. Em dezembro, nos Estados Unidos, a empresa lançou as edições do “Dia dos Namorados” e uma colaboração com a marca de café Starbucks; ambos os produtos foram esgotados.