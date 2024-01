Barbie caminhoneira? Empresa pede que Mattel lance versão da boneca

"Durante décadas, a Barbie tem sido um símbolo para muitas mulheres. Sendo representada em diversas profissões. Há a Barbie piloto da Força Aérea dos EUA, astronauta, e até piloto. Ou seja, ela tem sido uma inspiração para gerações", diz a TransForce no anúncio da petição.

Depois do filme live-action, protagonizado por Margot Robbie, a boneca se popularizou novamente como um símbolo do empoderamento feminino . Por isso, a empresa criou a campanha para existir uma Barbie motorista de caminhão.

A Transforce, empresa estadunidense de recrutamento de motoristas, lançou uma petição para a Mattel lançar uma Barbie caminhoneira. A ideia é incentivar as mulheres a terem essa profissão, a qual é majoritariamente composta por homens.

A campanha online, iniciada em outubro, já acumula mais de 1.100 assinaturas. E tem respaldo nos Estados Unidos, já que 14% da força do trabalho no transporte em toda a América do Norte são mulheres.

Já existiu uma Barbie caminhoneira na Europa



A Mattel já lançou uma versão da Barbie caminheira inspirada em Iwona Blecharczyk, motorista e influenciadora da Polônia. A polaca acumula mais 250 mil seguidores nas redes sociais e ganhou fama na Europa por mostrar o seu dia a dia nas estradas europeias.

No entanto, somente um exemplar da boneca foi produzida para uma campanha realizada em 2019. Ela foi presenteada à própria Blecharczyk.