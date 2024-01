Cores de roupa para o Ano Novo 2024: como passar a virada?

Seja branco, dourado ou azul, as vestimentas para o fim de ano normalmente buscam representar os desejos para a chegada de mais um ciclo e 2024 não poderia ser diferente, incluindo memes e superstições sobre cada cor.

O verde, por exemplo, se tornou símbolo de fertilidade entre as influenciadoras, como a vencedora do Masterchef, Isabella Scherer, e Viih Tube. Ambas celebraram as festas de fim ano com peças na cor esverdeada e, após anunciarem a gravidez, agora fazem parte da “teoria”.

Para conhecer as principais tendências de cores para o ano novo de 2024, confira as dicas da consultora de estilo Elaine Quinderé.