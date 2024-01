Aconteceu em 2023: cinco fatos que marcaram os brasileiros

1. Aconteceu em 2023: Copa do Mundo Feminina

Mesmo sem a vitória da seleção verde-amarela, o assunto alcançou o primeiro lugar na lista de acontecimentos que marcaram o Brasil, além de representar um Mundial cheio de recordes.

A Espanha foi a equipe consagrada como a vencedora da Copa do Mundo Feminina e a cobertura do evento foi realizada pelo jornal O POVO com aba exclusiva para as notícias.

2. Aconteceu em 2023: submarino desaparecido

O grupo de passageiros que desapareceu em submersível a caminho das ruínas do Titanic ficou em segundo lugar no ranking. Eventualmente, os destroços do veículo foram encontrados, sem sobreviventes.

A empresa responsável pelo submersível Titan costumava cobrar US$ 250 mil (cerca de R$ 1,2 milhão) por cada passeio.

3. Aconteceu em 2023: guerra em Israel e Gaza

A guerra entre Israel e Palestina se estende por mais de 70 anos, mas voltou a se tornar um tópico pesquisado em 2023 após uma ofensiva do grupo Hamas em outubro contra uma cidade israelense.

Uma pausa no conflito entrou em vigor no dia 24 de novembro, mas com intenção temporária. No início de dezembro, o cessar-fogo terminou, com o retorno às hostilidades.