Memes na internet: conteúdos virais para além da superficialidade

Qualquer pessoa que esteja conectada à internet já viu um meme: são aqueles conteúdos engraçados e de rápida reprodução que dominam as interações sociais entre usuários das redes sociais. Hoje, por exemplo, podemos desabafar sobre alguma situação difícil de nossas vidas e dizer “tô achando a minha história parecida com a da Ju”. Algumas pessoas podem não entender. Mas se você está entre amigos e pessoas que usam as redes sociais com regularidade, é provável que a maioria compreenda.

Mas o que é um meme? “Memes são ideias autorreplicantes, ou seja, que conseguem ser copiadas com muita facilidade. Cada cópia pode trazer pequenas alterações, mais ou menos como acontece com os genes. Na prática, os memes de internet são imagens, acompanhadas (ou não) de um texto muito breve, com tom geralmente bem-humorado, que podem ser rapidamente entendidas e compartilhadas por um grande número de pessoas”, explica Luís Mauro Sá Martino, professor de pós-graduação em Comunicação da Faculdade Casper Líbero e co-autor do artigo “A longa duração dos memes no ambiente digital: um estudo a partir de quatro geradores de imagens online”, junto com Rafael Grohmann.

Acho que a história dele tá parecida com a da Ju https://t.co/bqAoj1nLWM

March 22, 2022

O termo, amplamente conhecido pela população geral, foi criada por um profissional da biologia: Richard Dawkins. O pesquisador traçou paralelos entre a replicação dos memes e dos genes. “Dawkins faz um paralelo entre genes, que transmitem características físicas, e os memes, que compartilhariam ideias. Como os genes, memes são autorreplicantes, ou seja, fazem cópias deles mesmos. E, também como os genes, essas cópias não são sempre idênticas: podem ser modificadas para se adaptar a um novo ambiente”, explica Luís Mauro.

O professor universitário identifica que, para Richard Dawkins, muitos aspectos da cultura atual podem ser classificados como “memes”, porque eles são ideias que pessoas copiam das outras com determinadas alterações. “Para um exemplo simples, a ideia de fazer festa de aniversário, cantar parabéns e apagar as velinhas seria um meme: ninguém sabe bem de onde veio, mas todo mundo copia, com pequenas variações”, exemplifica.

minha irmã acabou de me dar um grito de VAI MULHER REAGE BOTA UM CROPPED enquanto eu choro — maria gabriela (@gabimaracatu) October 8, 2021

Os memes surgem como uma possibilidade de comunicação em um ambiente digital que permite que as pessoas interfiram nas informações que são transmitidas. "Deixamos de ser meros ouvintes e telespectadoras/es, passando também a produtores de conteúdos envolvendo imagens, vídeos e sons (tudo junto e misturado!). Compartilhamos informações que podem ser editadas por outras/os internautas, garantindo que as autorias sejam partilhadas", afirma Dilton Ribeiro Couto Junior, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto da faculdade de Educação da Uerj.

Essas imagens podem ser produzidas, editadas e publicadas sem grandes investimentos. “As imagens que produzimos hoje podem ser compartilhadas para outras pessoas, que passam a conhecer mais e melhor o cotidiano de cada um(a). Ouso dizer que muitas(os) de nós substituiu a antiga câmera fotográfica por um smartphone. É inegável que viramos fotógrafos ambulantes, inundando as redes com imagens que produzimos e que almejamos serem vistas por outras pessoas. A potência do digital em rede na produção de imagens não é pela produção em si, mas pela possibilidade de que nossa própria produção seja vista pelo mundo e compartilhada com o mundo”, avalia Dilton Ribeiro.



Pra quem não tá entendendo o que rolou…



Everybody hates chris Will smith the rock INSUPORTÁVEL bbb oscar Judas agressão #ForaPA um maluco no pedaço todo mundo odeia o chris pic.twitter.com/EwNYsDmJg2 — AMORIM (@GiihAmorim2) March 28, 2022

Duração dos memes

Você consegue lembrar que memes faziam sucesso no ano passado? Ou há uma década? Talvez seja difícil de recordar, porque muitos dos conteúdos que viralizam nas redes sociais saem de “moda” rapidamente.

Porém, algumas situações quebram essa logística. Um exemplo são os vídeos de Carminha, da “Avenida Brasil”. A antagonista (protagonista, para muitos dos espectadores) reaparece nas redes sociais por meio de vídeos e fotos. As imagens da personagem continuam sendo utilizadas mesmo depois de anos do lançamento.

lembrando da cena icônica da carminha falando inferno, a maior mesmopic.twitter.com/sAdvRNRSvm — tom (@itommas_) March 28, 2022

“A maior parte deles tende a sumir em pouco tempo, assim que a referência deixa de ser lembrada pela maior parte das pessoas. O sucesso de um meme, assim como um gene, depende de sua flexibilidade para se adaptar. Quanto mais versátil for um meme, maior tempo ele vai durar”, diz o professor Luís Mauro.

O mais importante, de acordo com o pesquisador, é a capacidade de adaptação. “Quanto mais conhecida a referência, e quanto mais o meme conseguir se adaptar a novos usos, mais tempo o meme pode durar. Por isso, existem memes clássicos que circulam na internet há décadas”, comenta.

Memes do Agostinho Carrara permanecem populares mesmo depois de ano do fim de 'A Grande Família' (Foto: Reprodução)



Além da superficialidade

Para olhares desatentos, a maioria dos memes pode ser uma comunicação superficial. Mas, no artigo “Ensinar-Aprender com os Memes: Quando as Estratégias de subversão e resistência viralizam na internet”, escrito por Dilton Ribeiro Couto Junior, Fernando Pocahy e Felipe da Silva Ponte de Carvalho, esses conteúdos também servem como uma forma de combater discursos discriminatórios e até podem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem.

“Argumento que os memes, longe de se constituírem como lixo eletrônico – conforme muita gente defende –, podem ser importantes disparadores de reflexão. Como a internet não está ‘descolada’ das práticas sociais cotidianas, a rede é um espaço vivo de troca de informação e produção de conhecimento que se atualiza a todo instante”, defende Dilton Ribeiro.

Segundo ele, o humor e deboche podem ser importantes para a formulação de críticas acerca da realidade. “Os memes são perfeitos na elaboração dessas críticas, porque a elaboração deles envolve o uso criativo de frases/imagens que podem compor problematizações interessantes com o potencial de atingir uma quantidade considerável de internautas”, diz.

O pesquisador ainda ressalta que esses conteúdos engraçados são utilizados por ele dentro de sala de aula. Durante os encontros com estudantes, os memes dialogam com o que é estudado na teoria. “Faço dos encontros com as/os estudantes na universidade um espaço de troca que é, muitas vezes, alimentado pelos memes que compartilhamos no grupo da turma do WhatsApp, como também é alimentado pelos textos que discutimos”, relata.

