Chacina dos Portugueses: relembre caso dos seis empresários enterrados vivos

Fortaleza em 24 de agosto de 2021, Chacina dos Portugueses. Corpos foram encontrados na Praia de Futuro Crédito: EVILÁZIO BEZERRA/O Povo em 24/08/2001

Em 24 de agosto de 2001, seis corpos foram encontrados em uma barraca na Praia do Futuro. As vítimas, empresários portugueses que visitavam Fortaleza, tinham sido espancadas e enterradas com vida, estabelecendo o nome “Chacina dos Portugueses” para o caso. O desaparecimento dos turistas ocorreu após desembarque no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 12 de agosto do mesmo ano. Mas a ausência do sexteto foi relatada ao então cônsul honorário de Portugal em Fortaleza, Carlos Pimentel de Matos, apenas no dia 16. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O crime, que chocou a população brasileira e portuguesa, completou duas décadas em 2021 com os cinco responsáveis apontados pela Polícia Federal (PF) condenados a mais de 100 anos de prisão.

Entenda como a Chacina dos Portugueses foi articulada e os seus envolvidos. Chacina dos Portugueses: articulação do crime O mentor intelectual da chacina, Luiz Miguel Militão Guerreiro, planejou o crime ao lado dos demais acusados. Em entrevista ao O POVO em 2001, na época da chacina, Militão descreve seus comentários ao grupo, afirmando que amigos “estribados” de Portugal estariam visitando Fortaleza. O planejamento começou cerca de 20 a 30 dias antes da chegada dos turistas, mas não incluía o assassinato até poucos dias. Segundo revelou, seria a “melhor solução” para evitar a descoberta do crime. As vítimas foram guiadas do aeroporto até a barraca Vela Latina, na Praia do Futuro, alugada pelos acusados como uma boate durante a noite. Militão, também de nacionalidade portuguesa, conhecia António Correia Rodrigues, um dos viajantes. O mandante chegou, inclusive, a morar com a família de Rodrigues por três meses, mas saiu sem explicações. "Eu e meu cunhado (Rodrigues) conhecemos ele (Guerreiro) em uma construção. Ele era um funcionário muito extrovertido, nunca estava triste. No final do ano passado, ele se divorciou e pediu para viver em nossa casa. Fizemos um favor de amigo", disse José Antonio Matela, cunhado de Rodrigues, para a Folha de São Paulo.

Dr. Simão: o homem que "viveu" a morte de perto; CONHEÇA Chacina dos Portugueses: as vítimas Os seis empresários — Joaquim Silva Mendes, Joaquim Manuel Pestana da Costa, Joaquim Fernandes, Manuel Joaquim Barros, Vítor Manuel Martins e António Correia Rodrigues — foram rendidos e agredidos, antes de serem enterrados debaixo do piso da barraca, na cozinha. Militão, que efetuou saques e compras nas contas das vítimas, foi encontrado e preso no estado Maranhão, confessando a sua atuação no crime e indicando os demais associados.

Chacina dos Portugueses: os condenados No total, cinco homens foram condenados pela morte dos portugueses, incluindo Militão. Foram eles: Leonardo Sousa dos Santos, Manoel Lourenço Cavalcante, José Jurandir Pereira Ferreira e Raimundo Martins da Silva Filho. De acordo com a denúncia do Ministério Público, peça da acusação contra os responsáveis pela chacina, o segurança Raimundo Martins, “de revólver em punho e mediante grave ameaça de morte, imediatamente, rendeu a todos os portugueses, determinando-os a deitarem ao chão, o que de pronto foi obedecido.” Veja a seguir as condenações de cada réu pelo crime, condenados em julgamento durante fevereiro de 2002: