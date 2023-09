Suzane Richthofen está grávida, diz biógrafo; saiba quem é o pai

Em um deles, datado em 2017, ela já teria mencionado até mesmo o nome que, hoje, foi escolhido para a criança.

Sequência de ‘A Menina que matou os Pais’, franquia que conta crime de Suzane, ganha data de estreia; CONFIRA



No ano passado, enquanto cumpria pena em regime fechado, Suzane recebeu uma autorização judicial para se apresentar em um evento acadêmico promovido por uma universidade de Taubaté, no interior paulista. O estudo apresentado por ela versava sobre "os desafios da gestação tardia e a importância das tecnologias reprodutivas".

Quem é o pai da filha de Suzane von Richthofen?



Conforme o jornalista Ullisses Campbell, a criança é fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini, de 40 anos. O casal teria se conhecido pelo Instagram e passou a morar na casa do médico, num condomínio do município de Bragança Paulista, em São Paulo.

Felipe é pai de outras três crianças, frutos de casamento anterior. A ex-esposa, inclusive, não vem lidando bem com o novo relacionamento do ex e já declarou que não quer as filhas perto de alguém que “matou os pais na calada da noite”, afirma o biógrafo.

A relação tem gerado repercussões negativas para o casal. Felipe, que atuava como chefe do pronto atendimento de um hospital particular em Atibaia, no interior de São Paulo, acabou perdendo o emprego após a descoberta de seu relacionamento com Suzane: