Suzane von Richthofen é solta pela Justiça e passa a cumprir pena em regime aberto

Presa desde 2002 pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen foi solta na tarde desta quarta-feira, 11, após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. A mulher cumpria pena em um presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, e tentava — desde 2017 — cumprir pena fora do presídio, mas teve todos os pedidos negados pelo judiciário.

Em nota, o Tribunal de Justiça informou que o caso corre sob segredo, mas confirmou que, em decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, foi concedida a progressão ao regime aberto, após verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Suzane deixou a Penitenciária Feminina I Santa Meria Eufrásia Pelletier por volta das 17h35min desta quarta-feira.

A ré foi condenada inicialmente a 39 anos e seis meses de prisão. Contudo, ao longo dos anos, conseguiu na Justiça diminuir seu tempo na cadeia. Atualmente, a pena revisada de Suzane é de 34 anos e 4 meses, com previsão para ser concluída em 25 de fevereiro de 2038.

Com o regime aberto, a condenada deve cumprir pena fora da prisão e pode trabalhar durante o dia e, à noite, deve se recolher em casa de hospedagem prisional coletiva, designada pela Justiça e que abriga presos que cumprem o mesmo regime.

Para a garantia do benefício, ela deve seguir regras como a permanência no endereço designado durante o repouso e nos dias de folga, cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho, não poderá se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial e, quando for determinado, deverá comparecer em juízo para informar e justificar suas atividades.

Além dessas regras básicas para não perder o regime aberto, o juiz pode estabelecer outras condições especiais, de acordo com o caso.

