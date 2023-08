Sequência de ‘A Menina que matou os Pais’ ganha data de estreia

Estrelado por Carla Diaz, "A Menina que Matou os Pais - A Confissão" será lançado no Prime Video

“O Menino que Matou Meus Pais”, segundo filme que foi lançado em 2021, acompanha o crime que ganhou repercussão nacional na perspectiva de Suzane, que auxiliou os irmãos Cravinhos no assassinato dos próprios pais.

Com primeiro filme lançado em 2020, “ A Menina que Matou os Pais ” apresenta a história do assassinato dos pais de Suzane Von Richthofen (Carla Diaz) sob o ponto de vista de Daniel Cravinhos (Leonardo Bittencourt), namorado da jovem.

Previsto para estrear na plataforma de streaming do Prime Video no dia 27 de outubro deste ano, “A Menina que Matou os Pais - A Confissão” irá trilhar os caminhos da investigação, desde os dias antes do crime, até o momento em que os culpados confessam.



Veja imagem de “A Menina que Matou os Pais - A Confissão”

Estrelado por Carla Diaz, "A Menina que Matou os Pais - A Confissão" será lançado no Prime Video Crédito: Prime Video/Divulgação

