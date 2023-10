3 simpatias de Halloween para atrair boas energias

“O ‘Dia das Bruxas’ é um festival baseado no antigo Celta de Samhain — que significa ‘o fim do verão’. Nesse período, era costume de os povos antigos celebrarem a vida e a morte, a honra aos ancestrais e aos antepassados. Utilize o período para fazer simpatias de corte de energias negativas e banimentos de influências indesejáveis”, aconselha o astrólogo, tarólogo e místico Victor Valentim.

O Halloween, também conhecido como o Dia das Bruxas, é uma celebração cultural com raízes profundas na história de diferentes países, principalmente nos Estados Unidos, na Irlanda e no Canadá. Essa festividade, que ocorre em 31 de outubro, tem ganhado popularidade ao redor do mundo.

1. Banho de Halloween contra a inveja

Durante o dia 31, aqueça um litro de água e misture com cascas de alho, uma pitada de sal e de alecrim. Após o banho de limpeza, despeje essa água do pescoço para baixo. Esse banho auxiliará você a banir influências invejosas e a abrir seus caminhos para novas energias.

Simpatias podem ajudar a alcançar desejos (Imagem: Katty S | Shutterstock)

2. Simpatia do nó mágico

É costume, durante o Halloween, fazer uma simpatia com uma trança com fitas. Para isso, faça uma trança com 3 fitas nas cores laranja, roxa e preta, cada fita com o seu comprimento. Na hora de trançá-las, mentalize tudo aquilo que você deseja para este novo ano. Ao terminar, pendure a fita perto da porta de entrada de sua casa. No próximo Halloween, queime a fita e refaça os desejos.

3. Ritual de honra aos ancestrais

É importante que, no período do Halloween, você agradeça a energia de todos os antepassados. Para isso, pode cozinhar um prato especial em honra àqueles que já fizeram parte de seu caminho e de sua vida. Ao cozinhar, mentalize todo amor e carinho depositado para seus entes queridos que já se foram e, depois, coma o alimento em agradecimento.

Por Thiago Freitas