Vira-lata caramelo dorme no palco durante show de arrocha na Bahia

Vira-lata caramelo sobe no palco durante show na Bahia do cantor de arrocha Sinho Ferrary

A festa de aniversário de 146 anos da cidade de Brumado, município do interior da Bahia, teve um momento divertido que emocionou o público que aproveitava as celebrações. Durante o show de Sinho Ferrary, ocorrido na última sexta-feira, 9, uma cadela subiu no palco e deitou durante a apresentação do cantor de arrocha.

A situação viralizou nas redes sociais e mostra o músico acariciando a vira-lata caramelo enquanto canta na festa. “Quando a colocaram em cima do palco, a primeira coisa que ela fez foi se deitar. Parecia que me conhecia há anos, foi bem emocionante”, detalhou o músico, em entrevista ao portal G1.

Sinho Ferrary contou que a cachorra estava na plateia “assistindo” ao show junto com o público e começou a latir para o cantor. As pessoas que estavam no local perguntaram se podiam colocá-la em cima do palco e o cantor autorizou.

Natural de Itambé, na Bahia, o dono de sucessos do arrocha, como “Você É Tudo e Muito Mais” e “Meu Coração Está Só”, possui três cachorros e logo se familiarizou com a vira-lata caramelo.

“Ela passou quase meia hora na frente do palco com o público e olhava pra mim como se me conhecesse há muito tempo. Seu latido foi ficando mais alto na medida que o tempo ia passando. (...) E quando gente ficamos, finalmente, frente a frente, olha só o aconteceu”, escreveu o músico em publicação no Instagram.



