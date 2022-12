Caramelo tenta invadir evento de cães de raça, desfila, cativa público e é adotado

Christiano Yamasaki, responsável pelo evento, foi acionado depois da equipe identificar que o Caramelo tentava, a todo custo, entrar na área da pavilhão de acampamento com os outros animais

Um vira-lata caramelo ganhou destaque em um evento internacional de desfile de cães de raça, no último fim de semana, em São Paulo. De tanto tentar invadir o espaço onde ocorria a Confederação Brasileira de Cinofilia, o cão sem raça definida (SRD) teve a permissão de um dos organizadores para entrar no local. O animal cativou o coração dos presentes e desfilou no encerramento da Confederação. Ainda naquele espaço, o "Caramelo", como passou a ser chamado, foi adotado pelo casal Carlos Alberto e Mônica Pillon.

Criadores e defensores da causa animal, os novos tutores se apaixonaram pelo charme do vira-lata. "Eu fiquei apegada, meu marido se apaixonou por ele", conta Mônica. As informações são do G1.

"Esse Caramelo surgiu como uma benção de Deus. Não sei o que aconteceu ali. Você imagina a exposição de cães de raça, top, as mais variadas do mundo, sendo encerrada por um cão sem raça? Ele desfilou sozinho na pista, e modéstia à parte, não é porque ele é nosso filho agora, ele desfilou melhor que muitos cães de raça", elogiou Carlos.

A história só teve um final feliz graças à ação do médico veterinário Christiano Yamasaki. Ele era um dos responsáveis pelos cães do evento. O médico foi acionado depois da equipe identificar que o Caramelo tentava, a todo custo, entrar na área da pavilhão de acampamento com os outros animais.

Yamasaki então levou Caramelo até o controle veterinário do espaço, onde o cachorro passou por uma avaliação e tomou banho. O médico veterinário também tentou checar se havia algo que o identificasse, mas o cachorro não tinha dono aparente.

"Não houve nenhuma identificação de microchip ou qualquer coisa que nos mostrasse que ele tinha aparentemente algum dono. Fizemos aplicação de microchip e acabamos ficando com esse rapaz, esperando alguém que pudesse fazer a adoção dele", conta o veterinário.

Agora Caramelo deixou o lar temporário em Valinhos (SP) para fazer companhia ao casal, junto com outros 19 cães "irmãos" e com a Granola, uma gatinha SRD, em Campos do Jordão (SP).

"A grande maioria dos criadores tem que ser protetor, tem que ser preservador. O que interessa não é a raça ou não raça, a cor ou não. O que interessa é a vida e a dignidade de tratar esse animal com amor, com bem-estar animal, isso é o mais importante", completa Mônica.



