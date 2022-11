Vira-lata caramelo "invade" igreja e deita na frente de pintura de cachorro feita por Portinari

A missa dominical da Igreja São Francisco de Assis, na Pampulha, recebeu um visitante ilustre na manhã do último domingo, 6. Durante a cerimônia, um vira-lata caramelo entrou no local, caminhou até o altar e se deitou em frente a uma obra de Cândido Portinari, na qual há um cachorro pintado no painel da igreja.

A coincidência fez com que os registros do fato inusitado viralizassem nas redes sociais. A educadora do Museu Casa Kubitschek, se surpreendeu com a cena e decidiu registrar e publicar nas redes sociais.

Além de frequentadora da igreja, ela também é uma grande conhecedora da história da igrejinha da Pampulha. As informações são do portal BHAZ. Veja um vídeo do ocorrido:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vira-lata caramelo "invade" igreja durante missa e se deita em frente a pintura de cachorro

Vira-lata 'invade' missa na igrejinha da Pampulha e se deita em frente a cão pintado por Portinari pic.twitter.com/WzSNebnmO3 — BHAZ (@portal_bhaz) November 6, 2022

O caramelo que invadiu Igreja da Pompolha é filhote, dócil e vive nas ruas



De acordo com a educadora, Hellen Batista, quando Portinari pintou o painel ele substituiu a imagem de um lobo por um cachorro, como uma forma de tornar a obra mais próxima do público local.

Dom Cabral, primeiro arcebispo de Belo Horizonte, não aceitou consagrar a igreja justamente porque ele achava desrespeitoso um cachorro no painel da igreja.

“A construção foi em 1943 e a igreja só foi consagrada em 1959, quando chegou outro arcebispo”, conta Hellen.

Essa foi uma das razões pela qual Hellen decidiu postar o vídeo nas redes sociais.

“Ele se deitou próximo à Guarda Municipal, fiquei um pouquinho com ele, mas não pude adotá-lo, pois não tenho espaço para isso. Eu tive um vira-lata caramelo que faleceu em novembro do ano passado e foi uma perda muito grande já que ele morreu com 15 anos. Então esse cachorrinho me tocou, pois me lembrou muito o meu”, relatou.

Vira-lata caramelo: o cachorro que virou símbolo do país

Em 2020, com o lançamento da cédula de R$ 200, uma brincadeira na internet ganhou grande repercussão quando os brasileiros começaram a trocar a imagem do lobo-guará por um vira-lata.

Dos memes das notas de R$ 200 até dancinhas rebolantes a raça pode ser encontrada em qualquer região do país e se tornou símbolo do Brasil.

Confira notícias relacionadas

Sobre o assunto Mulher considerada a "mais alta do mundo" viaja pela primeira vez deitada

Jornalista viraliza ao ter fone de ouvido levado por ave; vídeo

Fases da lua em novembro de 2022: confira calendário

Pássaro "rouba" fone de ouvido de repórter durante transmissão ao vivo

Mais de 200 elefantes morrem no Quênia em nove meses pela seca

Tags