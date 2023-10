Surto de esporotricose: o que é e como prevenir a doença transmitida por gatos

A doença é considerada descontrolada no Brasil e demanda atenção. Saiba quais as causas da esporotricose e como prevenir

A esporotricose, doença causada pelo fungo Sporothrix brasiliensis, avança em alguns estados do Brasil. Ela é uma micose que provoca lesões na pele e está descontrolada no País. O alerta é do infectologista Flávio Telles, coordenador do Comitê de Micologia da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Segundo ele, além do Brasil, países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile já registraram casos da doença. Em 90% dos casos, a transmissão ocorre por gatos contaminados. Humanos e cachorros não podem transmitir a esporotricose.

Em 2023, na cidade de São Paulo houve um aumento de 40% no total de casos registrados, em comparação com o mesmo período do ano anterior.