Ceará tem o 1° caso de doença em gatos que pode afetar humanos; veja sintomas

Animais com suspeita da doença devem ser acompanhados por profissionais para evitar surtos no Estado

O Ceará registrou o primeiro caso de esporotricose autóctone em gatos. A ocorrência foi notificada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) nessa terça-feira, 17. A doença afeta os felinos de forma progressiva, ficando mais grave à medida que o tempo passa e pode causar a morte do animal. O Conselho alerta que a doença também pode ser transmitida para seres humanos.

Sobre o assunto Mais de 900 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros do Ceará em abril

Cachorro "pega" carona em ônibus todos os dias para acompanhar tutor na escola

Gatos de bancária assassinada na Bahia foram achados dois dias depois trancados em armário

Esta é a primeira vez que a doença surge em gatos, com origem no próprio Estado. O acompanhamento de animais com suspeita da doença por profissionais é essencial. "É de fundamental importância o conhecimento da enfermidade para que, em casos de sintomas parecidos, seja feito o diagnóstico e que não venhamos a ter surtos da doença no Ceará, trazendo grandes prejuízos tanto a felinos, quantos a seres humanos”, declarou o Presidente do CRMV-CE, Dr. Francisco Atualpa Soares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A doença foi confirmada após um felino apresentar lesões de pele que não curavam. Durante investigação através de citologia e cultura microbiológica, foi diagnosticada e confirmada a doença. O caso foi notificado ao Núcleo de Vigilância da Prefeitura de Fortaleza. Os exames passaram por uma segunda rodada de confirmação, junto à Universidade Estadual do Ceará (Uece), através do exame de cultura no Laboratório de Microbiologia Veterinária da Universidade, em parceria com o Centro Especializado em Micologia Médica da Universidade Federal do Ceará (UFC). O próximo passo é identificar a espécie exata, trabalho que está sendo realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia.

Esporotricose felina

Em gatos, a doença que se origina de fungos provoca feridas profundas na pele, avermelhadas e com secreções purulentas. Pode aparentar que o animal passou por briga. Porém, os nódulos que surgem não diminuem e o animal não se recupera sozinho. No geral, os gatos se arranham na face e é por isso que as lesões aparecem mais nesta região. As informações são do Conselho Regional de Medicina.

Se as feridas não forem tratadas rapidamente, elas podem evoluir para a fase linfocutânea, que é quando se desenvolvem para úlceras com secreções na pele. Por se tornarem mais profundas, podem comprometer o sistema linfático dos gatos. De acordo com informações do CRMV-CE, nesta fase, os fungos já se espalharam por todo o corpo e podem acometer os órgãos internos, tornando mais difícil a recuperação. O animal pode ter febre, falta de apetite e emagrecimento, apatia, problemas no sistema respiratório, além de feridas em várias partes, levando-a à morte.

Esporotricose humana

Os sintomas em humanos aparecem após a contaminação do fungo na pele. De acordo com informações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará, o desenvolvimento da lesão inicial é bem similar a uma picada de inseto. Em casos leves, a lesão se cura de forma espontânea. No entanto, em formas graves da doença, o fungo pode afetar os pulmões, por exemplo. Nesses casos, podem surgir tosse, falta de ar, dor ao respirar e febre. Na forma pulmonar, os sintomas se assemelham aos da tuberculose. O fungo também pode afetar os ossos e articulações, manifestando-se como inchaço e dor aos movimentos, bastante semelhantes ao de uma artrite infecciosa.



Tags