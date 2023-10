Menino de 10 anos espera medicamento de alto custo para tratar doença rara

Luiz Gustavo tem 10 anos e mora em Fortaleza Crédito: Arquivo Pessoal/Diana Barbosa

O pequeno fortalezense Luiz Gustavo Barbosa da Nobrega Faustino, de 10 anos, foi diagnosticado com fibrose cística aos 4 anos. Para sobreviver aos efeitos da doença, o garoto necessita fazer o uso do Trikafta — medicamento que é a combinação de três medicamentos de nova geração para o tratamento da fibrose cística: o elexacaftor, tezacaftor e o ivacaftor. Para ter acesso ao remédio, a mãe do menino, Diana Barbosa, aguarda decisão da justiça e do Sistema Único de Saúde (SUS) desde março. Em 14 de julho, conseguiu um agravo de instrumento para que o medicamento fosse fornecido pela União em um prazo de 30 dias, mas o medicamento ainda não chegou até Luiz Gustavo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Trikafta é de alto custo e seu preço máximo no Brasil, determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), é de R$ 101.257,09. Somente em setembro deste ano, ele foi incorporado no SUS para o tratamento de pacientes com fibrose cística.

A fibrose cística é uma doença genética grave, caracterizada pelo excesso de produção de muco espesso no pulmão, o que provoca quadros frequentes de inflamação brônquica e infecção pulmonar. Essa secreção também pode ocasionar diminuição de função do pâncreas e outros órgãos do trato digestivo. O tratamento padrão, até então, é baseado no controle dos sintomas da doença. Campanha e bazar ajudam família a comprar medicação genérica “Comecei uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar o Trikafta ou o genérico dele, já que os médicos disseram que eu teria pouco tempo com meu filho porque a doença estava agravando demais, ele tinha quadro de pancreatite e a dieta não estava mais dando baixa”, relata. Com a campanha, ela conseguiu arrecadar dinheiro para, inicialmente, comprar três caixas do medicamento genérico (o Trixacar) e dar continuidade ao tratamento do menino. Tempo depois, Diana fez uma bazar beneficente para completar o dinheiro para comprar a quarta caixa.

No próximo dia 22, ela fará mais um bazar para arrecadar dinheiro para comprar a medicação genérica enquanto não recebe do Ministério da Saúde. Ela diz ainda que está fazendo uma vaquinha, também para conseguir o dinheiro. Para fazer a doação, basta enviar para a chave pix (85) 9 86507036, que pertence a Diana. O que diz o Ministério da Saúde Para entender melhor o caso, O POVO buscou o Ministério da Saúde para pedir esclarecimentos. Em nota, a pasta esclareceu que o medicamento Trikafta foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de fibrose cística para pacientes com seis ou mais anos de idade que apresentem pelo menos uma mutação F508del.