Luva de Pedreiro fatura menos com Falcão do que com antigo empresário

Luva de Pedreiro recebe salário e fatura 45% a menos com Falcão do que faturou com Allan Jesus aponta documento no site do Tribunal de Justiça do Rio

De acordo com os documentos obtidos, especificamente os autos do processo sob o número 0816317-24.2022.8.19.0209 na 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, Luva de Pedreiro teve seu contrato com Allan Jesus encerrado e iniciou uma nova fase em sua carreira em julho de 2022. Nesse período, a receita proveniente de acordos publicitários teria ultrapassado a marca dos R$3 milhões.

Uma intensa batalha judicial envolvendo o influenciador Luva de Pedreiro e seu ex-empresário Allan Jesus, ainda tem muito o que se mostrar. Parte dos autos do processo obtidos com exclusividade, mostram discrepância entre valores recebidos após a mudança de agenciamento em julho de 2022, quando o influenciador passou a ser agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão.

No entanto, o que chama a atenção, apesar desse montante aparentemente significativo, é o pagamento extremamente reduzido que Luva de Pedreiro recebeu em julho de 2023. De acordo com uma perícia técnica realizada nos depósitos judiciais, o influenciador teria recebido pouco mais de R$63 mil.

No documento obtido no site do Tribunal de Justiça do Rio, informa ainda que “O faturamento da nova gestão é menor que a metade do faturamento na gestão dos Requerentes, por representar 45,71% (R$ 236.001,68 / R$ 516.254,61). Do ponto de vista comparativo, é possível inferir que os depósitos judiciais não representam 30% (trinta por cento) do faturamento bruto do negócio 'Luva de Pedreiro'”.

Ainda segundo o documento o valor faturado com o ex-empresário teria sido em quatro meses, e o valor faturado até agora com o novo empresário teria sido conquistado em 14 meses.

Em um outro arquivo que mostram depósitos, segundo a perícia, Luva teria recebido em um mês apenas R$7 mil da Loud, gigante do mercado e E-Sports, para fazer publicidade.

O documento completo dessa perícia foi protocolado em 15 de setembro de 2023 e está disponível para consulta no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, revelando uma série de informações sobre a situação financeira do influenciador digital.