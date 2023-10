Sexta-feira 13: como surgiu a superstição e o que se deve ou não fazer nesse dia

Segundo as superstições mais conhecidas, as pessoas não devem passar embaixo da escada, quebrar espelhos ou mesmo abrir um guarda-chuva dentro de casa sob o risco de ter amá sorte. Outras crendices como não cruzar com um gato preto, no entanto, impactam em riscos aos felinos, especialmente neste dia.

A segunda sexta-feira 13 de 2023 ocorre nesta semana e, com ela, voltam o misticismo e a superstição ao redor da data. O “dia do azar”, na verdade, nos conta sobre um conjunto de crendices com origens em diferentes contextos históricos e religiosos.

Sexta-feira 13: como a superstição surgiu?



Barry Markovsky, para o veículo The Conversation, inicia uma de suas matérias jornalísticas com as seguintes perguntas: “Você acharia estranho se eu me recusasse a viajar aos domingos que caem no dia 22 do mês? E que tal se eu fizesse uma pressão na reunião de condomínio do meu prédio para "pular" o 22º andar, passando diretamente do 21º para o 23º?”

É com tal questionamento que se pode pensar nas crendices acerca do número 13. Há quem considere o número um bom sinal. Por outro lado, é comum que os algarismos sejam vistos como símbolos de má sorte. Para aqueles que acreditam no significado negativo, o azar é ainda maior quando o número vira uma data: a sexta-feira 13.

Na cultura popular ocidental, o número 13 perpassa desde a religião, até os mitos e a literatura. No cinema, a superstição com a data já rendeu até uma sequência de filmes de terror com o mesmo nome. E, apesar de não haver uma história de origem única, é possível traçar, na base das referências socioculturais, por qual caminho o costume da crendice se perpetuou.

A fonte da aversão ao número 13 — a triscaidecafobia — é obscura e especulativa. No entanto, sua explicação histórica pode ser tão simples quanto sua justaposição casual com o número 12, considerado da sorte. A casa de números anterior ao 13, seu contrastante, representa "completude": o número de meses no ano, de deuses do Olimpo, de signos do zodíaco e de apóstolos de Jesus.

Muitas teorias e fatos presentes na história foram criados para justificar a má sorte do número 13. E, quando a data cai em uma sexta-feira, as teorias de azar se multiplicam. Na Idade Média, houve a narrativa de que era nas sextas-feiras que as bruxas se reuniam à noite. Também foi numa sexta-feira que Jesus Cristo morreu.

Outras ocorrências podem ser citadas, como o fato de que na tradição judaica o grande dilúvio aconteceu numa sexta-feira ou como marinheiros ingleses não gostam de zarpar seus navios às sextas-feiras.