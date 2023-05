Cinderela ganha versão de terror com "mortes horríveis"

A personagem Cinderela, popularizada pela animação da Disney, ganhará um novo filme, “Cinderella’s Curse” (Maldição da Cinderela). A estreia nos Estados Unidos está prevista para outubro de 2023, ainda sem confirmação de distribuição no Brasil.

A tendência de histórias infantis adaptadas para o terror não é nova, seguindo os exemplos de “Ursinho Pooh: Sangue e Mel”, filme do Ursinho Pooh, e “Mermaid’s Song”, baseado na história da Pequena Sereia. Outro exemplo é “The Mean One”, uma recontagem sombria da história do Grinch, popularizado por Jim Carrey.

O novo filme da Cinderela seguirá um tema mais próximo dos contos dos irmãos Grimm e outras versões mais antigas da história. Dirigido por Louisa Warren ("The Ghosts of Borley Rectory"), que já tem um grande repertório de filmes de terror, ela promete um filme sangrento para os fãs do gênero.

O filme é escrito por Harry Boxley ("Mary Had A Little Lamb") e produzido pela ChampDog Films, estúdio que é conhecido por seus filmes de terror gore, subgênero do terror caracterizado pela presença de cenas extremamente violentas.

Segundo a diretora, “esta é uma visão incrivelmente única da Cinderela que todos nós amamos e conhecemos. Haverá algumas mortes verdadeiramente horríveis por suas mãos”, anunciou Louisa Warren.



