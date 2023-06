Calopsita: o que comer, quanto tempo vive, principais cuidados e mais

A calopsita é uma ave que chama atenção pela aparência cativante, personalidade sociável e habilidades de imitação. Ela vem conquistando cada vez mais lares ao redor do mundo, tornando-se uma escolha popular de animal de estimação.

Considerada o único membro do gênero Nymphicus, a ave é natural da Austrália e pertence à família das cacatuas. As calopsitas são conhecidas por ter médio porte (entre 30 e 35 centímetros de altura) e por suas cores vibrantes, que variam entre amarelo, cinza, branco e a junção delas.

Um aspecto que se destaca na calopsita é a tranquilidade e a mansidão com a presença humana, pois geralmente não estranha se um indivíduo tentar um contato próximo. É capaz de criar laços profundos com o seu dono e demonstra características de afeição. Além disso, se destaca por ser uma espécie muito inteligente.

Calopsita: o que pode comer

A médica veterinária Giovanna Cândido afirma que a base da alimentação das calopsitas deve ser a ração extrusada. O alimento contém os componentes nutritivos que as aves necessitam para ter uma vida longa e saudável.

Muitas pessoas pensam que as sementes devem ser a refeição principal das calopsitas; no entanto, elas devem representar uma exceção na vida do animal, já que apresentam um alto teor de gordura e um baixo índice de vitaminas e minerais, que são essenciais para as calopsitas.

As calopsitas podem comer diferentes comidas, mas como a médica veterinária indica, estas outras refeições devem ser oferecidas apenas eventualmente. Alguns dos alimentos que as aves gostam bastante e que podem ser consumidos são banana, mamão, couve e arroz com casca.

É válido sempre falar com um médico veterinário ou pesquisar antes de oferecer uma comida para a calopsita.

Calopsita: quanto tempo vive

O tempo de vida das calopsitas depende dos cuidados que elas recebem de seus tutores e da frequência de consultas com um médico veterinário.

No entanto, a média varia entre 10 e 15 anos para animais que vivem na natureza e até 20 anos para as que são adotadas e criadas domesticamente.

Calopsita: quais principais cuidados; confira

Segundo Giovanna Cândido, os principais problemas que envolvem as aves é o manejo incorreto da alimentação e da ambientação. Confira algumas dicas de cuidados indispensáveis para as aves.

Respeitar o horário de sono do animal; a calopsita costuma dormir por 12h diárias;

Aparo de asas correto, pois pode interferir no voo e na movimentação da ave;

Sempre deixar disponível água para a ave na gaiola e higienizar o bebedouro pelo menos uma vez na semana;

Colocar a calopsita para dormir em um local escuro e tranquilo;

Adquirir uma gaiola grande, em que o animal possa se movimentar e viver espaçosamente.

Calopsita: como fazer higienização correta

A calopsita é um animal muito limpo, que faz a sua própria higienização das penas. Porém, de acordo com a médica veterinária Giovanna Cândido, o tutor da ave deve sempre manter a gaiola limpa e higienizada. Isso porque as caturras geralmente defecam bastante e o contato direto com suas próprias fezes pode causar doenças.

Vale citar que oferecer banhos para as calopsitas também é um passo importante, mas tem que ser apresentado de uma forma que o animal possa recusar se não sentir vontade no momento. O ideal é ser oferecido duas vezes na semana.



O tutor pode disponibilizar uma pequena banheira para sua ave tomar banho, ou uma opção com água corrente, seja chuveiro ou torneira. No entanto, a maioria das calopsitas prefere ser banhada com um borrifador.