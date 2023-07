Plano de saúde pet: o que é e como funciona o serviço para animal

A presença de 139,3 milhões de pets no Brasil abre espaço na discussão sobre a prioridade da saúde dos bichos para os tutores e a sua oferta no mercado brasileiro, o terceiro maior país em população total de animais de estimação.

Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o crescimento dos setores “pet care” e “pet vet” em 2022 — relacionados à saúde e cuidado dos animais — alcançou 12% e 16,5%, respectivamente. Ao lado de “pet food”, os três segmentos faturaram 41,96 bilhões de reais no ano.

Conheça o funcionamento de um plano de saúde para animais de estimação e entenda mais sobre a expansão do mercado pet no Brasil.

O que é um plano de saúde para pet?

O plano de saúde pet foi desenvolvido com o objetivo de oferecer aos tutores um serviço capaz de auxiliar na cobertura dos custos associados à saúde do animal de estimação, como as consultas ao veterinário e tratamentos.

Os benefícios e as coberturas, seguindo as características comuns aos planos de saúde projetados para os seres humanos, podem variar de acordo com a escolha do plano e o seu valor.

"Hoje nós temos apenas um plano que funciona no Ceará regulamentado", relata o o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE), Francisco Atualpa Soares Júnior.

"Existem alguns planos a nível Federal, mas estes são regulamentados em outros Conselhos. Daí a importância da pessoa analisar o CNPJ da empresa", alerta o presidente do Conselho Regional.

Como funciona um plano de saúde pet

O funcionamento dos serviços lembra, em alguns aspectos, um plano de saúde para humanos. O tutor faz a inscrição do animal no convênio, paga as mensalidades de acordo com o valor contratado e pode ser atendido em uma rede credenciada de hospitais ou laboratórios veterinários.

"É bem similar a qualquer plano de saúde para humanos. Utilizamos rede credenciada, onde a gente faz o credenciamento de veterinários, médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, pet shops de Fortaleza e região metropolitana", explica Guilherme Paraense, sócio e diretor comercial da Pet Mais Vida Fortaleza.

Plano de saúde pet: regulamentação

"Ele (plano de saúde pet) deve ser inscrito no Conselho Regional para que possa atuar de forma plena", destaca Francisco Atualpa Soares Júnior.

"O mais importante, além da inscrição, é o cliente, antes de contratar o plano, fazer o questionamento: 'você está regulamentado no Conselho Regional? Posso ver a sua certidão?'", recomenda.

O profissional explica que o cliente pode entrar no sistema do Conselho, chamado Siscade, e buscar a inscrição da empresa. Outra opção é entrar em contato com o Conselho, enviar um e-mail e encaminhar o CNPJ da empresa.

"Isso é uma garantia mínima de que ela vai ter um serviço ofertado que atende as normativas colocadas em resoluções do Conselho Federal", completa.

Quanto custa um plano de saúde pet

O mercado de planos de saúde para animais de estimação, incluindo cachorros e gatos, oferece custos variados. As opções apresentam valores entre R$ 49,90 a R$ 381, de acordo com a cobertura de cada um.

Apresentados a seguir, confira quatro planos de saúde para pets e os preços de cada um.

Plano de Saúde Animal - PSA

A empresa cearense destaca ter 12 anos no mercado e oferecer ao tutor apoio 24 horas, com os seguintes planos:

Família ou empresarial: a partir de 92,90

a partir de 92,90 Individuais: 115 reais

Petlove

Os planos de saúde da Petlove podem ser contratados de forma virtual e oferecem opções que variam de acordo com as preferências dos tutores ou a sua região.

Petlove Tranquilo: 49,90 reais/mensais

49,90 reais/mensais Petlove Ideal: 99,90 reais/mensais

99,90 reais/mensais Petlove Essencial: 159,90 reais/mensais

159,90 reais/mensais Petlove Completo: 299,90 reais/mensais

Pet Mais Vida

Os serviços apresentados pelo Pet Mais Vida apresentam oito planos para os animais, a partir de 75 reais.

Mais Vida Ambulatorial: 75 reais/mensais

75 reais/mensais Mais Vida Conforto: 130 reais/mensais

130 reais/mensais Mais Vida Corporativo: 75 reais/mensais

75 reais/mensais Mais Vida Plus: 130 reais/mensais

130 reais/mensais Mais Vida Familiar: 276 reais/mensais

276 reais/mensais Mais Vida Plus Prime: 258 reais/mensais

258 reais/mensais Mais Vida Premium: 254 reais/mensais

254 reais/mensais Mais Vida Premium Platinum: 381 reais/mensais

Pet Health

A disponibilidade dos planos da Pet Health varia de acordo com a região. Esta deve ser indicada ao acessar a aba “planos” do site.

Pet Slim: 59,90 reais/mensais

59,90 reais/mensais Pet Puppy: 99,90 reais/mensais

99,90 reais/mensais Pet Max 2.0: 129,90 reais/mensais

129,90 reais/mensais Pet Exclusive 3.0: 149,90 reais/mensais

149,90 reais/mensais Pet Cat: 89,90 reais/mensais

89,90 reais/mensais Pet Family: 329,90 reais/mensais

329,90 reais/mensais Pet Business: 159,90 reais/mensais

Qual a importância do plano de saúde pet

Saiba a importância de um plano de saúde na vida do seu pet Crédito: Sam Lion/Pexels

A garantia de atendimento diante de uma necessidade e a quantidade de procedimentos que o plano cobre, além dos valores acessíveis, foram algumas das motivações elencadas pela professora Erica Mesquita, 31, para manter um plano de saúde voltado aos seus pets.

“Meu cachorro idoso precisou de atendimento por diversas vezes e tive uma despesa muito alta com consultas e exames. Tenho mais duas cadelas e com isso, pensando no futuro, não gostaria de passar pela mesma situação”, explica.

Um atendimento simples e “sem burocracia” também são características destacadas por Graça Quadros, sócia-administradora da empresa Plano de Saúde Animal (PSA).

Como fazer o plano de saúde pet

Os tutores podem entrar em contato diretamente no site da empresa e fazer a sua solicitação, escolhendo a modalidade e recebendo o contato de um dos consultores.

"Nas redes sociais, ele (cliente) pode fazer ali a solicitação no 'linktree', dentro da nossa página no Instagram, e em seguida vai receber um consultor", explica Paraense sobre a Pet Mais Vida.

As próprias redes credenciadas do plano de saúde podem oferecer, inclusive, QR Codes para o acesso do cliente.

Plano de saúde pet é deduzido no Imposto de Renda?

Os gastos com o veterinário para o seu pet não podem ser deduzidos do Imposto de Renda (IR). As despesas com saúde dedutíveis incluem apenas as realizadas para tratamento próprio, de dependentes humanos ou alimentandos.

Plano de saúde pet: dúvidas frequentes

Confira algumas dúvidas frequentes sobre a contratação de um plano de saúde para os animais de estimação e como escolher a cobertura do serviço.

Vale a pena contratar um plano para meu animal?

Os gastos inesperados para o tratamento dos animais de estimação podem motivar muitos tutores na adesão de um plano de saúde para os pets, especialmente em visitas periódicas ao veterinário.

A idade dos animais também pode influenciar na escolha. Os pets mais velhos, por exemplo, talvez exijam uma assistência de saúde constante, o que tornaria o plano uma boa escolha.

Como escolher um plano de saúde para pet?

A avaliação dos serviços pelos clientes foi elencada pela tutora Erica Mesquita como um aspecto importante para se atentar. Além disso, a professora recomenda checar as reclamações sobre o plano, a carência e os valores.

Para os tutores, é importante avaliar quais serviços estão incluídos no plano e as prioridades para o seu animal de estimação. Entre as opções estão consultas de rotina, vacinas, 'microchipagem' e exames laboratoriais.

O plano de saúde pet tem carência?

A carência no plano de saúde é definida pelo prazo seguido antes da utilização dos serviços pela primeira vez. Logo, caso o tutor contrate um plano com carência de 30 dias, ele precisará esperar um mês para que o procedimento tenha cobertura, por exemplo.

No plano de saúde pet, o período de carência pode variar de acordo com a cobertura e as opções disponibilizadas por cada empresa do ramo, embora alguns planos não apresentem carência.

Para mais informações sobre a saúde dos pets, acesse a aba “Curiosidades” no portal O POVO ou encontre reportagens aprofundadas na assinatura do O POVO +.