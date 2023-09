Jornalista nomeia filho ‘Metanfetamina é Demais’ ao testar regulações

Ao submeter o nome, a australiana Kirsten Drysdale duvidava que o cartório realmente aceitasse, mas foi surpreendida com o registro do filho

A australiana é apresentadora do programa “What The FAQ”, na rede ABC, e havia recebido perguntas do público anteriormente sobre as regras de como se pode ou não chamar um bebê .

Um representante do cartório de New South Wales (“New South Wales Births, Deaths and Marriages”, em inglês), responsável pela aprovação, afirmou ao portal britânico que o processo de registro foi reforçado após o caso e que trabalharão com a família para a mudança de nome.

‘Metanfetamina é Demais’: outro nome foi sugerido

A jornalista compartilhou o registro do filho no seu programa de TV, "What The FAQ" Crédito: Reprodução/ABC TV

Antes de se decidir por “Methamphetamine Rules”, a jornalista Kirsten Drysdale pensou em escolher o termo “Nangs Rule”. A gíria australiana significa óxido nitroso, popularmente conhecido como gás hilariante.

O receio de que alguém não reconhecesse a palavra “nangs” e decidisse realmente aprová-la evitou a escolha. “Escolhemos a metanfetamina pensando que não há como alguém ver essa palavra e pensar que está tudo bem”, disse Drysdale.

O nome, uma vez registrado, permanece para sempre no registro do local em New South Wales. Nesse caso, a jornalista espera que o seu senso de humor seja transmitido para o filho.

"É claro que contaremos essa história a ele. Podemos guardá-la para seu aniversário de 21 anos ou podemos contá-la antes disso. Veremos", brinca em resposta à SBS News. “Venho de uma família muito robusta… Temos um forte senso de humor”, completa.