Jornalista viraliza após relato de agressão a entregador do Ifood

Segundo Rica, ele estava na transmissão de Fluminense x Internacional em 9 de julho, quando solicitou um pedido via aplicativo.

Em entrevista ao podcast "O Poder nos Bastidores", o jornalista esportivo Rica Perrone viralizou ao relatar uma discussão com um entregador da plataforma iFood. Segundo o jornalista, após uma discussão sobre a entrega e troca de ofensas, Rica acabou arremessando o pedido no entregador .

Quando o entregador chegou para concluir a entrega, o jornalista explicou que estava ocupado e não poderia descer para buscar o pedido. O entregador se queixou de que, em outra ocasião, um rapaz veio fazer a entrega no mesmo prédio e, ao deixar a moto e subir para a entrega, furtaram seu veículo de trabalho.

"Mas o que você quer que eu faça?", esta foi a resposta de Rica Perrone ao relato do entregador. Logo após, segundo o jornalista, ocorreu uma troca de ofensas que resultou no arremesso da entrega no trabalhador.

Com a popularização do corte do podcast na internet, diversos internautas criticaram o jornalista, que se pronunciou em uma das postagens alegando que o ato de agressão não se deu por conta de o entregador não querer subir até seu apartamento, e sim, pelas ofensas.

Rica Perrone: regras do aplicativo

Segundo o iFood, em seu site de notícias "iFood News", existe uma cláusula que confirma que a entrega deverá ser no primeiro ponto de encontro. Se foi solicitada a entrega a um condomínio, esse ponto é a portaria.

Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores.

