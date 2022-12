Nomes para bebês no Brasil em 2022: veja os mais escolhidos

O nome Miguel, há 12 anos, lidera a lista dos meninos no Brasil, segundo o levantamento da empresa internacional BabyCenter. A 14ª edição da pesquisa destaca Helena como a escolha feminina, em primeiro lugar, e o crescimento do nome composto Maria Alice no ranking.

A lista considera os nomes de 294 mil bebês nascidos ao longo de 2022 e cadastrados na plataforma do BabyCenter, atuante em países como Austrália, Estados Unidos, Grã-Bretanha e Índia. No Brasil, o Portal da Transparência do Registro Civil também oferece os nomes mais registrados no País.

Os nomes femininos em ascensão são Jade (54ª), Rebeca (33ª), Zoe (72ª) e Maria Elisa (86ª). A escolha pode estar relacionada à figuras conhecidas pelo público, entre elas a influenciadora Jade Picon, a ginasta Rebeca Andrade e Zoe, filha de Sabrina Sato e Bruno Nagle.

O destaque da seleção masculina fica para o terceiro lugar, Gael, enquanto Ravi ultrapassa Davi e chega ao sexto lugar. Leo, nome do filho da cantora Marília Mendonça, faz a sua estreia na lista na 76ª posição.

Previsões de nomes para 2023: Diana e Endrick

A aposta da BabyCenter em sua pesquisa voltada a 2023 impulsiona o nome Diana para as meninas. A Princesa de Gales pode ser a inspiração, considerando o lançamento da quinta temporada da série “The Crown” e o falecimento da rainha Elizabeth.

Os meninos terão uma origem futebolística em suas nomeações com a promessa de Endrick, jogador do Palmeiras.

Nomes mais escolhidos para meninas em 2022

Helena

Alice

Laura

Maria Alice

Sophia

Manuela

Maitê

Liz

Cecília

Isabella

Luísa

Eloá

Heloísa

Júlia

Ayla

Maria Luísa

Isis

Elisa

Antonella

Valentina

Maya

Maria Júlia

Aurora

Lara

Maria Clara

Lívia

Esther

Giovanna

Sarah

Maria Cecília

Lorena

Beatriz

Rebecca

Luna

Olívia

Maria Helena

Mariana

Isadora

Melissa

Maria

Catarina

Lavínia

Alícia

Maria Eduarda

Agatha

Ana Liz

Yasmin

Emanuelly

Ana Clara

Clara

Ana Júlia

Marina

Stella

Jade

Maria Liz

Ana Laura

Maria Isis

Ana Luísa

Gabriela

Alana

Rafaela

Vitória

Isabelly

Bella

Milena

Clarice

Mirella

Ana

Emilly

Betina

Mariah

Zoe

Maria Vitória

Nicole

Laís

Melina

Bianca

Louise

Ana Beatriz

Heloíse

Malu

Melinda

Letícia

Maria Valentina

Chloe

Maria Elisa

Maria Heloísa

Maria Laura

Maria Fernanda

Ana Cecília

Hadassa

Ana Vitória

Diana

Ayla Sophia

Eduarda

Ana Lívia

Isabel

Elis

Pérola

Joana

Nomes mais escolhidos para meninos em 2022

Miguel

Arthur

Gael

Théo

Heitor

Ravi

Davi

Bernardo

Noah

Gabriel

Samuel

Pedro

Anthony

Isaac

Benício

Benjamin

Matheus

Lucas

Joaquim

Nicolas

Lucca

Lorenzo

Henrique

João Miguel

Rafael

Henry

Murilo

Levi

Guilherme

Vicente

Felipe

Bryan

Matteo

Bento

João Pedro

Pietro

Leonardo

Daniel

Gustavo

Pedro Henrique

João Lucas

Emanuel

João

Caleb

Davi Lucca

Antônio

Eduardo

Enrico

Caio

José

Enzo Gabriel

Augusto

Mathias

Vitor

Enzo

Cauã

Francisco

Rael

João Guilherme

Thomas

Yuri

Yan

Anthony Gabriel

Oliver

Otávio

João Gabriel

Nathan

Davi Lucas

Vinícius

Theodoro

Valentim

Ryan

Luiz Miguel

Arthur Miguel

João Vitor

Léo

Ravi Lucca

Apollo

Thiago

Tomás

Martin

José Miguel

Erick

Liam

Josué

Luan

Asafe

Raul

José Pedro

Dominic

Kauê

Kalel

Luiz Henrique

Dom

Davi Miguel

Estevão

Breno

Davi Luiz

Thales

Israel

