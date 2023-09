Austrália quer limitar número de gatos por casa e autorizar a caça dos felinos

Ministério do Meio Ambiente estima que os felinos são responsáveis pela morte de dois bilhões de animais, em média, por ano no país. Discussão acontece desde 2019

As autoridades australianas divulgaram um documento de consulta nesta semana, após um relatório das Nações Unidas concluir que as espécies invasoras atuam na degradação da biodiversidade na Austrália.

Tanya Plibersek, ministra do Meio Ambiente, estima que os felinos são responsáveis pela morte de dois bilhões de animais, em média, por ano na Austrália.

"Este documento de consulta fará perguntas realmente importantes, como: ‘Devemos ter um toque de recolher para gatos? Os governos locais deveriam ter mais oportunidades de restringir a posse de gatos em sua área?'", questionou Plibersek à mídia local.

A iniciativa não é totalmente nova no país, que já havia declarado uma guerra aos felinos que voltaram ao estado selvagem em 2015. Todavia, esta proposta contém novos elementos.

No entendimento do governo local, os gatos domésticos devem ficar em casa durante a noite. Além disso, as autoridades pretendem estabelecer um limite de gatos por casa e elaborar espaços públicos livres de felinos.

Gatos são espécie invasora e causam danos ambientais no país

"Talvez o nosso trabalho seja mais fácil na Austrália, infelizmente, porque perdemos muitas espécies. O público apoia muito mais o manejo de gatos, incluindo os donos de gatos de estimação", explicou a professora Sarah Legge, da Universidade Nacional Australiana.