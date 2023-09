Encapuzados vandalizam parte externa do palácio presidencial durante marcha no Chile

Encapuzados vandalizaram a parte externa do palácio presidencial de La Moneda neste domingo (10) durante a marcha pelos 50 anos do golpe de Estado que derrubou Salvador Allende no Chile, da qual o presidente de esquerda Gabriel Boric participou. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia nos arredores da sede do governo e no cemitério onde está localizado um memorial das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet, o general que derrubou Allende em 11 de setembro de 1973. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os policiais lançaram gás lacrimogêneo e jatos de água nos encapuzados que causaram distúrbios. Pelo menos três pessoas foram detidas e três policiais ficaram feridos, de acordo com o comunicado do governo.

Mais cedo, um grupo de manifestantes destruiu com pedras e paus as janelas de La Moneda, pichou as paredes e derrubou as cercas que cercavam o percurso do protesto. "Como Presidente da República, condeno categoricamente esses atos sem nenhum tipo de matiz. (...) A irracionalidade de atacar aquilo pelo qual Allende e tantos outros democratas lutaram é vil e mesquinha", reagiu o presidente Gabriel Boric em sua conta na rede social X, antigo Twitter. Meio século após o golpe militar, o Chile ainda está dividido entre aqueles que defendem e repudiam a ditadura. Atualmente, os herdeiros políticos de Allende governam, mas o Partido Republicano, que reivindica o legado de Pinochet, venceu as recentes eleições dos constituintes que estão redigindo um projeto de Carta Fundamental que poderia substituir a escrita pela ditadura. Os incidentes mancharam a marcha de cerca de 5.000 pessoas que percorreu parte do centro de Santiago em direção ao Cemitério Geral. O esquerdista Boric se juntou brevemente à manifestação. É o primeiro governante desde o retorno à democracia em 1990 a participar dessa mobilização, que acontece todos os anos para o 11 de setembro.

À tarde, Boric recebeu em La Moneda o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que viajou para estar presente nos eventos do 50º aniversário do golpe. "A traição de Augusto Pinochet foi abominável. É uma mancha que não se apaga nem com toda a água dos oceanos", disse López Obrador, referindo-se ao fato de que apenas horas antes do golpe, o general Pinochet havia declarado sua lealdade a Allende. Allende, que se suicidou no mesmo dia do golpe, foi derrubado pelos militares liderados por Pinochet, que comandou uma ditadura que durou 17 anos e deixou mais de 3.200 vítimas entre mortos e desaparecidos.

Por ocasião deste aniversário, o secretário-geral da ONU, António Guterres, enviou uma mensagem na qual afirmou que o golpe de 1973 "foi uma ruptura institucional que rompeu os laços de convivência e marcou gerações de chilenos e chilenas". "Neste aniversário, celebremos o compromisso chileno com a democracia e os direitos humanos e reafirmemos nosso compromisso em construir um mundo mais justo, solidário e pacífico", pediu. Apesar dos distúrbios, a marcha ocorreu com pessoas nas ruas portando bandeiras chilenas, de partidos de esquerda e faixas com lemas como "Verdade e justiça agora" e "Allende vive".