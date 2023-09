Aumento da violência reduz rejeição à ditadura no Chile

O regime do general Augusto Pinochet torturou e executou 2,3 mil pessoas. Mais de 200 mil foram para o exílio. O golpe que impôs a ditadura no Chile completa 50 anos nesta segunda-feira, 11. Diante de uma economia claudicante e do aumento da criminalidade, pesquisas mostram que uma parte crescente dos chilenos acredita que os direitos humanos não sejam tão prioritários.

O Chile lida com um legado cada vez mais complicado de Pinochet no momento em que muitos chilenos estão perdendo a fé na democracia. "Antes, não havia tanta violência como agora", disse Ana María Román Vera, de 62 anos, que vende bilhetes de loteria. "Nunca vi tantos assaltos." Uma pesquisa de julho do Centro de Estudos Públicos revelou que 66% dos chilenos defendem um governo firme e menos preocupado com os direitos individuais.

No Chile, o significado do golpe de 11 de setembro de 1973 vem mudando. Mais de um terço dos chilenos hoje acha justificável a ditadura, apesar de violação dos direitos humanos, assassinatos de opositores e censura. "Deveria haver uma maioria esmagadora que denuncia o golpe e reconhece que os militares destruíram a democracia", disse Marta Lagos, diretora do instituto Latinobarómetro. "Isso seria normal em um país normal. Mas não é o caso."