Uruguai vence Chile (3-1) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

A seleção uruguaia comandada por Marcelo Bielsa começou sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026 com o pé direito, ao derrotar o Chile por 3 a 1, nesta sexta-feira (8), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Os gols foram marcados por Nicolás de la Cruz em duas ocasiões (38' e 71') e Federico Valverde, aos 45+2, para os donos da casa, enquanto Arturo Vidal descontou para os visitantes (71').

O Uruguai teve amplo domínio do jogo e poderia até ter obtido um placar mais elástico se tivesse melhor pontaria na hora de definir.