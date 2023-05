7 dicas para conhecer o Chile sem perrengues

Você quer viajar para o Chile sem perrengues? Se você está começando a organizar a sua viagem, precisa ler este texto antes de fazer as malas. Aqui estão reunidas 7 dicas muito bacanas que ofereço aos meus seguidores e também no meu trabalho de assessoria personalizada de viagem para pessoas que querem conhecer o país sem perder tempo e de acordo com o seu bolso. Leia tudo a seguir!

1. Como chegar ao Chile?

Antes de tudo, se você pretende conhecer o Chile, vai precisar comprar o seu voo para o aeroporto de Santiago – Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Pode ir de ônibus ou carro, mas eu não recomendo pelo tempo de viagem ser muito longo. E se quer ir para outra região do Chile, como o Deserto do Atacama, a porta de entrada continua sendo o aeroporto de Santiago.

Com apenas 4 horas de voo saindo de São Paulo, o Chile é um destino muito procurado por brasileiros –

estima-se que são cerca de 550 mil visitas de turistas de todo o Brasil por ano. O aeroporto está localizado a 20 minutos do centro de Santiago e cerca de 30 minutos dos bairros de Providencia, Las Condes e Vitacura, regiões que eu mais recomendo para hospedagem.

Terminal internacional (T2)

Em 2022 foi inaugurado terminal internacional (T2), chamado Nueva Pudahuel, onde chegam os voos provenientes de outros países. E o bom é que com a mudança, ficou muito mais fácil se encontrar na hora do desembarque e embarque. Além de um terminal mais moderno e cômodo, de acordo com a recepção que Santiago oferece, está tudo mais informativo e rápido para quem chega ou vai de viagem.

Além disso, há diversos serviços disponíveis, como restaurantes e lanchonetes, lojas, farmácias e estacionamentos próximos. Dá para ir de ônibus do aeroporto até o centro de Santiago, ainda mais se prefere economizar. Aliás, no site do aeroporto de Santiago, há um mapa com os transportes oficiais, que conectam com o metrô.

Ruta Maipú, metrô e TurBus

A Ruta Maipú (realizada pela Centropuerto) parte de ônibus do aeroporto até o metrô Los Heroes (L1 e L2), todos os dias, e tem várias paradas. Os ônibus saem a cada 20 minutos das 6h às 23h30 no trajeto aeroporto – metrô Los Heroes. Depois desse horário, a cada 1 hora, da meia-noite às 5h da manhã.

Já do metrô para o aeroporto, o horário é das 6h às 22h30. Ida e volta tem o valor de CLP $3.400 (R$20) e só um trecho de CLP $1.800 (R$10,58). As tarifas são pagas em dinheiro, diretamente ao condutor do ônibus. Já o TurBus Aeropuerto parte do aeroporto até o Terminal Alameda (Estação Central), todos os dias, das 5h30 às 23h35 (ida e volta).

Transfer

Para quem prefere comodidade e segurança para chegar ao hotel, o melhor é optar pelo transfer. E vale a pena agendar o serviço antes para não cair em furadas. A princípio, a chegada ao aeroporto de Santiago é um pouco tumultuada e os golpes são comuns. Então, o melhor é ter alguém de confiança te esperando, de preferência com uma plaquinha com seu nome.

2. Documentos para entrar no país

Brasileiros não precisam de passaporte para entrar no Chile, apenas do RG (é recomendado que a identidade tenha menos de 10 anos de uso). A habilitação não serve como documento para entrar no país, mas se você pretende dirigir no Chile vai precisar dela. Agora, se você tem passaporte e quer usar na sua viagem para o Chile, ele precisa estar dentro do prazo de validade e será carimbado na imigração.

O comprovante da vacinação para Covid é exigido, nem sempre pedem para ver, mas recomendo que tenha o comprovante em mãos. É exigido o esquema de vacinação completo, com isso se entende que são duas doses, mais que isso é reforço. Caso não tenha o comprovante de vacinas, é preciso apresentar o teste de PCR com resultado negativo, feito dentro das 48 horas antes do embarque. Mas o comprovante de vacinação não é exigido para menores de 18 anos. Aliás, nenhuma outra vacina é exigida, além da Covid.

3. Pagamento dos gastos durante a viagem

A moeda daqui é o peso chileno. Trocar dinheiro é fácil, pois todas as casas de câmbio fazem troca de real por peso chileno. No aeroporto, a cotação é pior que no centro da cidade, mas costuma ser melhor que no Brasil. Você pode fazer o câmbio na Rua Agustinas, pertinho do Palácio La Moneda.

Já a Rua Pedro de Valdivia, no bairro Providencia, também tem lojas, e pode até ter um câmbio mais favorável que no centro. Recomendo também o uso de cartões mutimoedas como o Wise e o Nomad. Eles são bem aceitos no Chile e uma excelente opção para quem não quer viajar com muito dinheiro em espécie.