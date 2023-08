Skiplagging: conheça truque polêmico que barateia passagens aéreas

Saiba o que é skiplagging e como a prática pode incomodar as companhias aéreas Crédito: Freepik

Um jovem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi banido por três anos pela companhia aérea American Airlines em julho de 2023. O motivo? “Skiplagging”, uma prática conhecida por escolher voos com escalas ou conexões, mas desembarcar antes do destino final. No caso do estadunidense, de 17 anos, a detenção aconteceu antes que ele embarcasse. Os funcionários do aeroporto questionaram o seu voo para Nova York, com escala em Charlotte, Carolina do Norte, onde o jovem realmente planejava o seu desembarque. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aos praticantes, não completar a viagem inteira, mas ainda chegar ao destino desejado e pagar menos pela passagem, é um dos pontos que torna o skiplagging desejável. Essa opinião, por outro lado, não é compartilhada pelas companhias aéreas.

Saiba o que é skiplagging, os seus dilemas éticos e as repercussões legais da prática. O que é skiplagging? O termo skiplagging não possui uma tradução direta ao português, mas pode ser conhecido também como “destino omitido” ou “passagem para cidade oculta”. Na prática, o passageiro paga por um bilhete mais barato para um lugar, só que o verdadeiro destino fica na escala. Os voos com conexões podem apresentar menos demandas do que uma passagem direta, o que influencia na diminuição de seu preço. Mas a escolha é censurada pelas companhias aéreas e aparece como proibida em alguns contratos nos Estados Unidos. Skiplagging é crime? Não existe uma legislação específica que condene o skiplagging ou proíba que o passageiro desça durante a conexão. Contudo, a “brecha” não é aprovada pelas companhias aéreas e pode prejudicar outros passageiros. “Os praticantes de skiplagging geralmente optam por embarcar somente com a bagagem de mão”, indica a consultora Sônia Maia, da agência de viagens Terratur. “Mas ao abandonar o voo numa primeira parada (escala), não vai bater a contagem numa eventual segunda parada, alterando assim a operação de terra”, completa.

A profissional afirma que quando as portas são fechadas no trecho de origem existe um procedimento de segurança, onde se concilia pax com bagagem. No caso dos passageiros que optam pelo skiplagging, isso é evitado por meio da bagagem de mão. Segurança em viagem: 7 dicas de como proteger suas bagagens; CONFIRA Skiplagging: quais os riscos? Entenda os riscos da prática do skiplagging Crédito: Pexels

“Com relação aos riscos para o próprio passageiro, é subjetivo”, começa Sônia. A consultora aponta que a função da companhia aérea é emitir o cartão de embarque até o destino final. “Ao emitir a compra de uma passagem, todos os termos de segurança, direitos e deveres do passageiro estão especificados. Inclusive, a primeira informação é o horário e local de decolagem e pouso”, explica. O passageiro também precisa ficar alerta para gastos inesperados, caso a sua relação com o skiplagging fique explicitamente comprovada. No exemplo do adolescente norte-americano, o pai do jovem ficou responsável por ressarcir o valor do destino original.