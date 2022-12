Eurotrip: guia simplificado para começar a sua viagem

Viajar para a Europa é o grande sonho de muitos. O Velho Mundo, repleto de história, cultura, arte e oportunidades únicas é um dos destinos mais atraentes para turistas de todo o mundo, que economizam recursos e planejam a grande viagem para a Europa, também chamada de “Eurotrip”, com meses e até anos de antecedência.

Mas, para alguns, a parte mais difícil de viajar é o começo. Como encontrar o destino perfeito, o hotel ideal ou as atrações imperdíveis? Organizar uma viagem de grande porte é mais complexo do que se pensa. Por isso, o OPOVO construiu um guia para começar a sua Eurotrip, completo com dicas e recomendações.

Quer ver mais conteúdo sobre viagens, preços e oportunidades para economizar no fim do mês? Confira mais matérias no portal de Economia do OPOVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Eurotrip: como planejar sua viagem para a Europa?

Para começar a planejar sua viagem para a Europa, é importante estabelecer uma ordem, ou passo-a-passo, para que o processo se torne mais eficiente, economizando tempo e dinheiro. As principais decisões, como escolher os destinos, comprar passagens e elaborar um roteiro fazem parte do planejamento básico para qualquer aventura pelo mundo.

Veja as etapas recomendadas para começar a planejar sua Eurotrip:

Defina datas

A primeira decisão deve ser a definição das datas entre as quais a viagem será realizada. Combinar o momento de viajar com antecedência pode permitir que coincida com as férias da faculdade, do trabalho, ou de quaisquer outros compromissos, permitindo que a viagem seja mais longa e livre de preocupações em casa.

Certos momentos do ano podem ser mais ou menos adequados para o propósito da viagem. Para quem gosta de esquiar, por exemplo, os meses entre outubro e fevereiro, quando ocorre o inverno no Hemisfério Norte, são os melhores para visitação de locais mais frios, com resorts de neve, pistas de ski e cidades pitorescas com climas fechados - e super diferentes dos do Brasil.

Para passeios ao ar livre, porém, períodos como o verão e a primavera na Europa proporcionam temperaturas mais amenas, com uma maior incidência solar e a possibilidade de visitas a monumentos, museus, praças - sim, as praças na Europa são pontos turísticos por si só, e mundialmente reconhecidos - e outros destinos. Para isso, os meses de abril até agosto são melhores.

Mas, questões como temperatura, lotação e preços são variantes que podem alterar o planejamento de uma Eurotrip. Isso porque na Europa, o continente que mais recebe turistas no mundo, termos como “temporada alta” e “temporada baixa'' são muito conhecidos por quem lida com viagens turísticas.

Aposte em um planejamento detalhado para cada país

Cada país da Europa, apesar de serem muito próximos uns dos outros, têm suas culturas, idiomas, culinárias e outras subjetividades. Por isso, escolher de forma cuidadosa os países que serão visitados pode mudar completamente a experiência de uma Eurotrip.

Visitar os campos de tulipas na Holanda ou os de lavanda na França? Conferir os museus de arte ultramoderna na Alemanha ou experimentar a exposição arquitetônica ao ar livre que é Barcelona, na Espanha? Decidir a “identidade” da Eurotrip, ou seja, que tipo de viagem se quer fazer, pode facilitar o planejamento de cada país.

Economize comprando passagens e serviços antecipadamente

Quanto mais próximas do prazo forem compradas as passagens, mais caras elas ficarão. Por isso, após a decisão das datas, é importante já procurar passagens de avião o mais cedo possível, para economizar ainda mais no custo total da Eurotrip.

Sites como 123Milhas, Decolar, e Skyscanner oferecem promoções em passagens, pacotes de viagens e combos turísticos. Optar por um pacote tem vantagens e desvantagens: muitas vezes, os itens incluídos não podem ser alterados, mas são ofertados a um valor mais baixo do que normalmente seriam.

Faça um roteiro de orçamento

É sempre melhor prevenir do que remediar. Atualmente, o real brasileiro está muito desvalorizado em relação ao euro: um euro equivale a quase seis reais. Isso faz com que os gastos em uma Eurotrip se tornem ainda mais exorbitantes, mas existem formas de curtir a viagem de forma econômica.

O roteiro de orçamento deve ser feito após a determinação das datas, a compra das passagens, e a produção do roteiro definitivo da viagem. Isso porque essas três etapas já incluem diversos gastos, e assim se pode estabelecer o “piso” dos gastos em uma Eurotrip, ou seja, o mínimo a ser pago. Sabendo o mínimo, é possível então estipular o máximo.

Um roteiro orçamentário irá definir gastos como entradas em programas culturais, deslocamentos de ida e volta dos locais, alimentação, entre outros. No planejamento de uma Eurotrip, a maior parte do investimento financeiro é alocada no decorrer da viagem.

Atualize sua documentação

Em toda viagem internacional, é necessário apresentar documentos oficiais de identificação expedidos pelo Governo Federal, e na Europa não é diferente. Confira a lista de documentos obrigatórios para conseguir entrar na Europa a viagem:

Passaporte válido

Expedido pela Polícia Federal, é obrigatório para adentrar a Europa (assim como a maioria dos países no mundo, salvo algumas exceções, como a América Latina). Um detalhe é que o vencimento do passaporte precisa, obrigatoriamente, ser de pelo menos 90 dias após a data marcada de retorno da viagem.

Comprovante de hospedagem

Para se assegurar que o turista não pretende morar ilegalmente no país, as autoridades europeias exigem que o visitante apresente os comprovantes de hospedagem nos países de destino. Comprovante de reservas em sites são um exemplo de documento aceito.

Comprovante de capacidade financeira

Para entrar em um país europeu, o viajante precisa confirmar que possui condições financeiras de se sustentar no continente pela duração da viagem. Cada país tem suas exigências específicas, que devem ser pesquisadas nas etapas de construção de roteiro, mas o valor médio exigido é de 70 euros por dia.

As informações podem ser encontradas nos sites oficiais dos países europeus incluídos na Eurotrip. É importante lembrar que, caso o viajante leve mais de R$ 10 mil (ou a mesma quantia em moeda equivalente), o valor precisa ser declarado à Receita Federal.

A parte de comprovação financeira é uma das mais importantes. Comprar ingressos, passagens, e outros itens é algo que precisa ser feito com antecedência. Tudo precisa ser apresentado às autoridades dos países de destino.

Alguns documentos que podem ser utilizados como comprovantes são: Dinheiro vivo, extrato da conta-corrente, comprovante de limite do cartão de crédito.

Seguro viagem de saúde

Passagem de retorno

Da mesma forma como o comprovante de hospedagem, a exigência da passagem de retorno é mais uma forma de comprovação, por parte das autoridades, de que o viajante não pretende permanecer na Europa de forma ilegal após o término do período de visitação.

Uma curiosidade é que o viajante não precisa confirmar que retornará ao Brasil, mas somente que sairá do Espaço Schengen, atendida pelo Acordo de Schengen. Veja lista de países que fazem parte da área:

Alemanha

Áustria

Bélgica

Dinamarca

Eslováquia

Eslovénia

Espanha

Estónia

Finlândia

França

Grécia

Hungria

Islândia

Itália

Letónia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Baixos

Polónia

Portugal

República Checa

Suécia

Suiça

Verifique as vacinas necessárias

Tomar as vacinas necessárias para entrar na Europa é um dos passos básicos do planejamento de uma Eurotrip. A apresentação do cartão de vacinação é obrigatória na imigração; alguns países pedem mais vacinas do que outros.

Na Europa, a única vacina obrigatória é a da febre amarela. Mas, após a pandemia de Covid-19, tomar o imunizante contra o coronavírus é obrigatório para pisar em solo europeu. Outras não obrigatórias, mas muito importantes, são a tríplice viral, hepatite B, tétano, difteria e encefalite de carrapatos. Para visitantes no sul da Europa, outras recomendações são hepatite A, febre tifóide, poliomielite e infecções meningocócicas, além das anteriores.

Garanta um seguro viagem para emergências

Todos os viajantes brasileiros que vão à Europa precisam, obrigatoriamente, contratar um seguro-viagem de cobertura de saúde mínima de 30 mil euros. A medida é estipulada pelo Tratado de Schengen; diversos planos individualizados podem ser encontrados em plataformas como Porto Seguro, Allianz Travel, e no site EuroDicas.

Fique atento para promoções

Pacotes de promoções são frequentemente divulgados por agências de turismo, incluindo passeios muito populares pelas atrações turísticas mais visitadas da Europa. Uma dica é procurar datas que não sejam perto de férias escolares, por exemplo: nesses períodos, o preço das hospedagens, das passagens e dos passeios aumenta, por conta do crescimento da demanda.

Eurotrip: quanto custa uma viagem para a Europa?

O preço de uma viagem para a Europa não é algo fixo; na verdade, pode depender quase integralmente do roteiro elaborado. Isso porque alguns países, mais populares entre os viajantes, cobram mais caro em todos os aspectos: desde a hospedagem, até os transportes. Um dos fatores que mais encarece viagens ao exterior é a alimentação, que pode variar muito de país para país.

Escolher locais como França e Itália, por exemplo, dois dos destinos mais procurados por turistas do mundo inteiro, pode encarecer a viagem e deixá-la significantemente mais onerosa do que outros como Portugal ou Grécia. As escolhas dos destinos andam de mãos dadas com a determinação do preço total de uma Eurotrip.

Paris é o destino mais procurado por quem decide viajar à Europa; a Torre Eiffel é sua atração mais conhecida no mundo, juntamente ao Louvre e ao Arco do Triunfo (Foto: Reprodução / Vou Na Janela)



Quando começar a planejar?

O ideal é sempre começar a planejar a viagem com o máximo de tempo de antecedência. Se fazer uma Eurotrip é uma prioridade, um sonho ou um objetivo de vida, começar a pesquisar preços, guardar quantias a cada mês (mesmo que pequenas) pode facilitar muito o planejamento a longo prazo. Às vezes, com um pouco de sorte e perseverança, se encontra uma promoção especialmente boa, que pode fazer toda a diferença na hora de ir ou não à Europa.

Eurotrip: como economizar durante a viagem

Muitos imaginam que viajar à Europa é algo que somente pessoas ricas podem fazer. Mas essa máxima não poderia estar mais longe da realidade; todos os anos, milhões de pessoas se aventuram no Velho Continente, e nem todas são abastadas ou têm dinheiro de sobra para gastar sem se planejar ou se importar.

Economizar nos custos pode também significar menos uma dor de cabeça na inevitável hora de voltar para casa. A viagem passa, e as contas ficam! Então, confira algumas dicas de como gastar menos em uma Eurotrip.

Considere um hostel

Ao invés de gastar altas cifras em uma hospedagem, outra opção muito popular entre os mais jovens é escolher ficar em um hostel. O hostel é como uma acomodação comunitária, onde existem camas e às vezes até espaços privativos, mas os quartos são divididos, assim como as áreas comunitárias, como banheiros e cozinha. Para quem planeja uma Eurotrip movimentada e com foco em explorar, optar por um hostel, onde a privacidade é deixada um pouco de lado para se tornar mais financeiramente permissiva, é uma boa possibilidade.

Verifique a temporada

Como explicado no início do texto, existem duas temporadas de viagem: a alta e a baixa. Julho é o ápice da alta temporada, juntamente com dezembro, os meses das férias escolares. Já meses como novembro, janeiro, fevereiro, março e abril são parte da baixa temporada, quando a maioria das pessoas está trabalhando após investir o mês de férias no meio ou no fim do ano.

Por esse motivo, observar as melhores datas de viagem é essencial para economizar dinheiro em todos os aspectos: passagens, hospedagem, passeios, transporte e alimentação. Além de, claro, ser muito mais agradável conhecer a histórica Europa longe das multidões e das filas quilométricas!

Passeios de trem e ônibus

A Europa é conhecida por sua forte cultura de transportes públicos. Viagens dentro e entre países são, muitas vezes, realizadas por meio de ônibus e trens, que oferecem conforto, praticidade e o melhor, economia! Buscar por linhas de trens que conectam destinos desejados é uma forma eficiente e ecológica de fazer uma Eurotrip.

Passes turísticos

Atendendo a alta demanda de turistas, a maior parte dos países europeus oferece passes turísticos de diversos modelos. Passes culturais, por exemplo, oferecem acesso a exposições, museus, e outros programas e atrações por um preço bem mais em conta.

Já os passes de transporte permitem que o visitante se locomova dentro de um país (ou até entre os países da União Europeia) com facilidade e economia. A plataforma Eurail, por exemplo, oferece passes de locomoção para pessoas e famílias que pretendem fazer a tão sonhada Eurotrip.

Aproveite as baixas de câmbio

Alguns fatores econômicos podem também ajudar na hora de viajar; um deles é a baixa no câmbio internacional. Atualmente, um euro equivale a quase seis reais, mas contando os centavos, a alta já foi mais extrema. Isso significa que fatores geopolíticos, econômicos, sociais e outros estão influenciando na cotação do real brasileiro frente ao euro.

O que isso pode simbolizar é uma economia significativa nos gastos de uma Eurotrip. Para não perder boas taxas de câmbio e comprar euros com um bom desconto, fique sempre atento à cotação diária por meio de aplicativos móveis no celular, como o Stocks (iOS).

Cozinhe a maioria das suas refeições

Uma forma mais prática - mas também mais trabalhosa - de economizar em uma Eurotrip é se dedicar à cozinha. Pelo preço dos alimentos da Europa ser muito menor do que os no Brasil, comprar frutas, verduras, itens não perecíveis e alguns luxos, como vinhos europeus, podem sair bem mais barato do que comer todas as refeições diárias em restaurantes. Para isso, é necessário investir também em hospedagens que permitam o preparo de alimentos; alguns hostels ou acomodações diferenciadas, como os Airbnbs, se encaixam nessa descrição.

Conclusão

Fazer uma viagem à Europa não precisa ser caro, trabalhoso, estressante ou desestimulante. Conhecer o Velho Mundo pode ser uma das oportunidades mais únicas da vida, oferecendo diversão, cultura e aprendizado de forma simultânea. Com planejamento, orçamento e força de vontade, é possível fazer uma Eurotrip dos sonhos sem contrair dívidas ou desistir no meio do caminho.

Para conferir mais dicas de como economizar em viagens e como planejar uma Eurotrip, clique no link e acesse nosso portal de Economia.