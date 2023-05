Casa cai de caminhão e provoca acidente em rodovia dos EUA

Uma casa bloqueou uma rodovia após cair do caminhão que a transportava em Charlotte, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu na última quinta-feira, 25 e quatro pessoas ficaram feridas.

Um porta-voz do Departamento de Transporte Público da Carolina do Norte disse à TV local WSOC que a casa caiu em cima de pelo menos dois carros, deixando quatro pessoas com ferimentos leves. A estrutura ficou destruída.

Uma equipe de bombeiros foi acionada e informou que o acidente foi motivado após o caminhão que transportava a casa, colidir com outro veículo. As quatro pistas da rodovia chegaram a ficar interditadas, mas horas depois voltaram a funcionar.

Em nota, a Clayton Homes, empresa responsável pelo transporte, disse que se tratava de uma casa pré-fabricada.

“Um caminhão de transporte Clayton transportando uma casa pré-fabricada se envolveu em um acidente na I-485 perto de Charlotte, Carolina do Norte. Entendemos que nenhum membro da equipe Clayton ficou ferido no acidente”, disse a empresa. “A segurança é a principal prioridade da nossa empresa e estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades locais para aprender mais”, concluiu a nota.

