Sem pegar avião, homem visita todos os países do mundo em 10 anos

Thor Pedersen conheceu todos os países do mundo em 10 anos, sem utilizar nenhum transporte aéreo Crédito: Reprodução/Instagram

Foi necessário cerca de uma década para o dinamarquês Torbjørn "Thor" Pedersen conhecer todos os países do mundo, sem pegar nenhum avião. Ele compartilhou sua trajetória em suas redes sociais e no seu blog "Once Upon a Saga". O aventureiro começou sua jornada em 10 de outubro de 2013 e retornou para o seu local de origem no dia 27 de maio de 2023. Foram cerca de 3.512 dias viajando, com o auxílio de vários tipos de transportes - navio, ônibus, trem, carro e a pé.



Thor destacou que sua principal motivação era fazer algo inédito e diferente, por isso escolheu se aventurar e conhecer o mundo sem pegar transporte aéreo. Homem que viajou o mundo em 10 anos: trajetória O viajante partiu da Dinamarca em 2013 e tinha como principais objetivos passar pelo menos um dia em cada país, gastar em torno de R$ 95 em uma diária e não pegar nenhum avião. Pedersen teve que superar muitos desafios ao longo de sua expedição, como uma pandemia, problemas de visto, tempestade, uma malária cerebral e o cansaço. Thor Pedersen disse que passou pela sua cabeça desistir, mas que a vontade de fazer algo novo e de cumprir sua meta o fez continuar Crédito: Once Upon A Saga

Thor disse ao programa BBC que muitas vezes pensava em desistir, ou via um avião e imaginava como o transporte facilitaria sua jornada, mas ele se manteve fiel ao que se propôs cumprir.

"Fazer algo novo é emocionante e serve como fonte de inspiração e motivação para muitos", escreveu o aventureiro no seu blog "Once Upon a Saga".

Em 2020, Thor se viu em uma situação adversa, igual ao resto do mundo, com a pandemia do Covid-19. O viajante estava em Hong Kong, quando as fronteiras fecharam e ele precisou viver um período lá.

Ele tirou a autorização para trabalhar e se casou com a sua namorada de forma remota: ele em Hong Kong e ela na Dinamarca. Com o casamento, sua esposa pode ir visitá-lo no país e o casal passou 100 dias juntos, o maior período convivendo desde que Thor partiu em sua missão. Após um tempo parado, o dinamarquês retornou para o seu itinerário e foi até o país Vanuatu, onde se casou presencialmente com a sua já esposa, Lee Pedersen.