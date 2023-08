6 destinos perfeitos para conhecer de bicicleta

Para quem já tem experiência em ciclismo, vale pegar sua mountain bike e capacete e conhecer o Arches National Park, nos arredores de Moab, no estado norte-americano de Utah. O local oferece diversas trilhas com rocha lisa, muito recomendadas para a prática de mountain bike.

Localizada à margem do Lago Garda, Riva del Garda possui um belo horizonte, com vale e colinas. A cidade é o sonho de qualquer mountain-biker, com suas trilhas para diversos níveis, paisagens de tirar o fôlego e belezas naturais.

Para se hospedar, uma opção é o Aarchway Inn, que está a apenas cinco minutos de carro da entrada do Arches National Park. Essa acomodação oferece quartos espaçosos, um farto café da manhã de cortesia e churrasqueira. O local oferece transporte regular para o parque nacional e conta com piscina ao ar livre e banheira de hidromassagem. Perfeito para relaxar após um dia intenso pedalando.

A hospedagem no Agritur Fiore d’Ulivo oferece aluguel de bicicletas e fica a poucas pedaladas da Praia Sabbioni. Além disso, a acomodação oferece piscina ao ar livre e um jardim cercado pela baía e limoeiros. Após um dia percorrendo a trilha que circunda o lago, os visitantes também podem relaxar o corpo na água geotérmica do Parque Termal de Garda.

6. Carretera Austral – Chile

Conhecida como a Rota 7 do Chile, a Carretera Austral é uma rodovia que se estende por 1.200 km, atravessando o sul do Chile e a Patagônia rural. Com lindas paisagens, a rota está localizada em uma das regiões mais remotas e ecologicamente diversas do Chile. Não é à toa que ciclistas de todo o mundo viajam para lá para viver essa aventura. Com cachoeiras glaciais, golfinhos, cavernas de mármore e plantas tropicais, esse destino é perfeito para quem quer mergulhar na natureza da América do Sul.

A dica de hospedagem é a Yelcho en la Patagonia, uma pousada em estilo alpino com jardim, vista para o lago e a poucos passos da praia. Essa acomodação também faz parte do programa Viagens Sustentáveis, investindo uma porcentagem de sua receita em projetos comunitários e iniciativas sustentáveis. Além disso, o local aluga bicicletas para entusiastas do ciclismo.

Por Cleo Calil