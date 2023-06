Submarino ou submersível? Entenda a diferença entre os dois tipos de embarcação

O submersível Titan desapareceu no último domingo, 18, com cinco pessoas a bordo. Entenda a diferença entre submarino e submersível

As buscas pelo submersível desaparecido com cinco pessoas continuam nesta quarta-feira, 21. A esperança da equipe está na detecção de ruídos subaquáticos, anunciou a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Afinal, a embarcação é um submarino ou um submersível?

O que caracteriza um submarino

Os submarinos são embarcações resistentes, destinados a se movimentar embaixo da superfície marítima. Nele, é possível lutar uma batalha e sobreviver meses e até anos embaixo da superfície. Eles se movimentam pelo oceano utilizando cartas náuticas e equipamentos de navegação.

LEIA MAIS | Submarino que sumiu tem 'controle de videogame', três telas e leva apenas 5 pessoas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a manutenção da tripulação, é essencial um suprimento de oxigênio, temperatura e água. O oxigênio é liberado por meio de um sistema de tanques geradores de oxigênio. A temperatura é regulada por aquecedores, que funcionam a partir da energia elétrica do reator nuclear, de um motor a diesel ou de baterias elétricas.

A água utilizada no submarino pode ser retirada do mar, com o auxílio de aparelhos específicos. Essa água é usada, principalmente, para o resfriamento de equipamentos eletrônicos e para o uso da tripulação, como beber, cozinhar e para a higiene pessoal.

O que caracteriza um submersível

O submersível é uma espécie de submarino, porém de mobilidade reduzida e uma capacidade limitada para permanecer debaixo d’água. Esses veículos comportam uma pequena tripulação, e são conduzidos de forma remota. Geralmente, eles são utilizados para pesquisa científica e exploração do fundo do mar.

Em sua estrutura de manutenção, são parecidos com os submarinos.

A viagem a bordo do submersível

Ao todo, a viagem dura dez dias, sendo dois para sair do ponto de partida, em Newfoundland, no Canadá. A expedição no fundo do oceano dura oito dias. Além disso, tem a possibilidade dos passageiros mergulharem perto do Titanic, dependendo das correntes marítimas.



O interior do transporte é pequeno, com três monitores e um banheiro improvisado. Além disso, os passageiros só podem se alimentar de comidas refrigeradas.

A embarcação que desapareceu no domingo levava cinco pessoas a bordo: o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman, o bilionário britânico Hamish Harding, Stockton Rush, diretor-executivo da companhia, e o operador de submarinos francês Paul-Henri Nargeolet.



Saiba mais sobre o submersível Titan

O Titan tem 6,5 metros de comprimento e o formato de um tubo estreito, com uma escotilha de entrada na parte frontal. A velocidade máxima que ele pode atingir é 5,5 km por hora. E ele é equipado com quatro propulsores, que podem descer até 4 mil metros. Os destroços do Titanic estão a 3.800 metros de profundidade.