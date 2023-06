Com língua de 12,7 centímetros, cadela bate recorde de cão com maior língua do mundo

O recorde de cão com maior língua do mundo tem um novo dono, ou melhor, dona: a cadela Zoey, uma mistura de labrador com pastor alemão, possui uma língua de 12,7 centímetros.

A cadela de quase 3 anos que vive em Louisiana, nos Estados Unidos, ultrapassou o antigo detentor do recorde, Bisbee, um setter inglês, com uma língua de 9,49cm.

Cadela de maior língua do mundo no livro dos recordes

Os seus tutores, Sadie e Drew Willam, afirmaram em entrevista ao Guinness World Record que Zoey já possui uma língua maior do que a boca desde filhote, mas que achavam que, conforme ela crescesse, a sua língua se adequasse na boca.



Bastante brincalhona, Zoey gosta de estar ao ar livre, buscar bolas e passear de carro. Em seus passeios, acaba atraindo atenção das pessoas pelo tamanho de sua língua.

O último detentor do recorde, Bisbee, passou apenas 3 meses com o título de cão com maior língua do mundo. Agora resta saber se existe algum oponente digno para Zoey.