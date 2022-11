Gata de quase 27 anos é reconhecida como a mais velha do mundo

Uma gatinha do Reino Unido foi reconhecida como sendo a mais velha viva do mundo pelo Guiness World Records. Flossie nasceu no dia 29 de dezembro de 1995. Ou seja, neste sábado, 26, a bichana está com 26 anos, 10 meses, e 25 dias de idade.

Em conversão para a idade humana, ela teria o equivalente a algo em torno de 120 anos. Apesar de apresentar alguns problemas de saúde, como surdez e dificuldades de visão, a gata apresenta boas condições de saúde

De acordo com a CNN, o processo para conseguir o recorde teve início em agosto de 2022. Na época, ela tinha acabado de ser entregue a uma instituição de caridade de bem-estar para gatos.

Ainda filhotinha, em 1995, Flossie foi adotada por uma família, quando estava em um hospital. Ela viveu com o primeiro dono por 10 anos, quando ele morreu. Flossie então passou a viver com a irmã dele que, 14 anos depois, também faleceu.

A gata passou para a filha da antiga dona. No entanto, por achar que não seria a pessoa certa para a tutela, a levou à instituição de caridade Cats Protection. Lá ela foi adotada pela britânica Vicki Green, que mora na cidade de Orpington, no Reino Unido.

O processo para confirmar o recorde começou em agosto de 2022, logo após a gata ser entregue a uma instituição de caridade. “Ficamos pasmos quando vimos que os registros veterinários de Flossie mostravam que ela tinha 27 anos”, disse Naomi Rosling, coordenadora da Cats Protection, sobre a descoberta.

Vicki Green conta que Flossie precisou de um tempo até estar totalmente habituada com o novo lar. “Ela miava alto nas primeiras noites porque não conseguia enxergar no escuro e estava um pouco confusa em seu novo ambiente, mas ela dorme a noite toda agora, aconchegada na cama comigo”, contou a nova dona.

Gato mais velho

Apesar da idade avançada, outro gato já superou Flossie em período de vida. Chamado Creme Puff, o gatinho tem mais de uma década a mais que a atual detentora do título. Nascido no Texas, Puff nasceu em 3 de agosto de 1967 e viveu até 6 de agosto de 2005, aos 38 anos e 3 dias de idade.

