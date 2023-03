Homem coloca caixão na porta do INSS: "Alegam que estou falecido"

Em um gesto de protesto após ter o benefício retirado por ter "falecido", um homem de Piracicaba (SP) colocou um caixão funerário na porta do INSS local

Como forma de protestar por ter tido os pagamentos da aposentadoria suspensos, um morador da cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, colocou um caixão funerário na porta de uma das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na manhã desta quinta-feira, 2.

De acordo com o idoso, Ricardo Santana de Arruda Leme, faz sete meses que os repasses não são realizados, porque a organização alega que está "morto" e, por isso, não pode receber o benefício. Na entrada do INSS local, o homem trouxe também uma faixa de protesto, na qual pede "socorro" e explica a sua situação.

Faixa que aposentado expôs na frente do INSS de Piracicaba (SP), protestando pelo recebimento do benefício, parado há sete meses. (Foto: Reprodução / EPTV)



O problema começou quando um criminoso, em outro estado, falsificou os documentos de Ricardo e acabou vindo a óbito. Quase oito anos atrás, quando se aposentou, o idoso conseguiu provar que estava vivo, e começou a receber o dinheiro. Foi somente há alguns meses que o benefício foi suspenso abruptamente.

INSS: caixão na porta de agência como protesto

Ricardo informou que um advogado já havia feito o procedimento para realizar a prova de vida e permitir que o benefício voltasse a ser recebido, mas o INSS informou que existia um prazo de até 85 dias, ou quase três meses, para o retorno.

"Eles dizem que estou falecido, isso não é justo", lamentou. "Eu trabalhei direitinho minha vida toda, eu acho que não mereço isso. Não sou o único nessa situação."

A forma que Ricardo encontrou para chamar atenção à sua situação foi colocar um caixão em frente à entrada do INSS. E funcionou: antes do fim do expediente, Ricardo já havia conseguido provar que estava vivo, e voltará a receber os pagamentos.

