Suspeitos roubam carro de funerária e abandonam caixão com um corpo em estrada no Ceará

O corpo foi jogado no meio do caminho durante a fuga. Além do caixão, outros equipamentos da funerária também foram abandonados

Um caixão com o corpo de um homem foi abandonado no distrito de Frei Jorge, zona rural do município de Cruz, a 243 km de Fortaleza, após o roubo do carro funerário que levava o cadáver para o velório nesta quarta-feira, 21.

Um funcionário da funerária, vítima do roubo, informou que o veículo estava a caminho do município de Baixio, porém foi abordado por um carro com criminosos armados na saída de Jijoca de Jericoacoara.

O corpo foi jogado no meio do caminho durante a fuga, numa estrada carroçável. Além do caixão, outros equipamentos que seriam usados pelos funcionários durante o velório, como castiçais e cruzes, foram abandonados pelos suspeitos.

A Secretaria da Segurança Pública informou em nota que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) já investiga o roubo do veículo e que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Os trabalhos para tentar localizar o veículo e identificar os suspeitos.



