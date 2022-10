Caixão despenca de veículo funerário em avenida de São Paulo

Câmeras de segurança de uma farmácia em Ribeirão Preto mostram carro com porta-malas aberto, deixando caixão com corpo dentro cair no asfalto

Câmeras de segurança de uma farmácia, em Ribeirão Preto (SP), registraram momento que um caixão, dentro de um de carro funerário, caiu no cruzamento entre a rua São Sebastião e a avenida Jerônimo Gonçalves durante a madrugada de quinta para sexta-feira, 28.

Como revelam as imagens, a porta traseira do veículo que transportava o caixão estava aberta, fazendo com que ele despencasse no asfalto. O motorista seguiu sem perceber o que havia acontecido.

Logo na sequência, um ônibus, que estava parado no local, também não vê a queda e uma das rodas do veículo esbarra no caixão, tirando a tampa e deixando o corpo exposto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um taxista, junto a um motociclista, aparecem minutos depois, e começam a tirar o caixão do meio da rua e a recolocar a tampa.



A funerária responsável pelo transporte não foi identificada até o momento da publicação desta matéria.

Sobre o assunto Empresa de SP é notificada pela Anvisa ao reesterilizar produtos médicos

Ônibus, trem e metrô terão passe livre no domingo de eleições em SP

SP: Influenciadora morre após capotar carro em rodovia de Guaraci

SP: Idosa escapa de carro desgovernado em avenida de Mairinque

Tags