Após queda de audiência, "The Walking Dead" chega ao fim e consolida fenômeno

Quando se pensa em séries de zumbi, “The Walking Dead” é uma das primeiras a vir à cabeça. O primeiro episódio da produção americana data de 2010 e logo a série se tornou um sucesso instantâneo, mas depois de onze temporadas viu sua audiência cair bruscamente. Neste domingo, 20, foi exibido o último episódio da produção, intitulado “Descanse em Paz”.

Com 90 minutos de duração, "Descanse em Paz" foi o episódio mais longo da produção e tem como foco o desfecho de Eugene Porter enquanto espera a sentença pela morte de Sebastian Milton.

Enquanto isso, os personagens Aaron, Jerry, Lydia, Elijah estão próximos de Oceanside. Já o grupo de Carol Peletier, Daryl Dixon e Maggie Greene voltam a Alexandria. No Brasil, a série está disponível nas plataformas Star+ e Netflix.

De acordo com o blog Tangerina, durante o auge de “The Walking Dead” alcançou 17 milhões de pessoas, enquanto a 10ª temporada alcançou somente 4 milhões. A decadência no público levou a AMC a não renovar a série e finalizar com a 11ª temporada.

Embora seja o último ato da série, o ambiente de “The Walking Dead” continua com “Fear the Walking Dead”. Também produzido pela AMC, o drama mostra o início do apocalipse zumbi e foi confirmado pelo oitavo ano.

