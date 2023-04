Sobremesa no chinelo: restaurante serve doce inusitado por R$ 1,5 mil

Que tal comer um doce em um chinelo? Essa é a proposta do restaurante alemão Falco, que viralizou nas redes sociais por proposta considerada ousada pelos brasileiros nessa última quinta-feira, 30.

Por meio de uma publicação do brasileiro Guilherme Teixeira, que esteve no restaurante e registrou imagens da sobremesa ilustrada no cardápio, o doce "de base brasileira" repercutiu e já passa de três milhões de visualizações no Twitter.

"Vivi pra comer de uma havaiana", brincou Guilherme. O restaurante da sobremesa inusitada está situado em Leipzig, município que fica a 190 km de Berlim, capital da Alemanha. A composição do prato, por sua vez, conta com uma bola de chocolate branco com gelatina de limão e cassis, além de farofa de nozes torradas.

Pode levar a chinela para casa?

Muitos internautas curiosos com a refeição questionaram se a chinela poderia ser lavada para casa. A resposta é não. Após a degustação, o calçado precisa ser devolvido ao restaurante Falco.

A sobremesa servida no calçado, no entanto, é uma exceção. Todo o resto do cardápio do restaurante é servido em louças tradicionais.

