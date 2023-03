Sem saber, homem come ovo que valia 10 mil libras: "Com fome"

O youtuber britânico Adam Davis descobriu que perdera a chance de receber um prêmio em dinheiro de 10 mil libras - equivalente a 63.926 reais - após comer um ovo de páscoa da marca Cadbury Creme Egg.

Davis filmou um vídeo em sua van comendo o doce e foi avisado que a guloseima fazia parte de 280 chocolates premiados, com metade branca e metade chocolate ao leite, distribuídos pelo Reino Unido.

Apesar de não ter notado a coloração, o homem revela não se sentir mal pela perda. “Não percebi porque não tinha um gosto diferente para mim. Eu estava com fome”, explicou ao portal The Independent.

O britânico não foi o único a perder o chocolate premiado. Um estudante compartilhou pelo site Reddit que descobriu o prêmio em dinheiro do ovo misto horas depois de comer o doce, segundo informações do tabloide The Mirror.

Homem que comeu ovo premiado gostaria de receber parte do valor

A empresa de confeitos Cadbury relançou sua “caça ao Creme Egg”. Os consumidores que encontrarem os ovos mistos - metade branca e metade chocolate ao leite - poderão receber o valor de 10 mil libras.

Adam Davis, o youtuber que comeu o ovo premiado, argumenta no portal The Independent que gostaria de receber parte do dinheiro. “A Cadbury deveria me dar pelo menos parte do prêmio em dinheiro como prêmio de consolação”, afirma.

"Quando você pensa sobre isso, é um ovo a menos que alguém pode encontrar”, completou Davis sobre o pedido.

