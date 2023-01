"Pizza de Ouro" chega a Fortaleza; veja quanto custa e como pedir

Sabores são uma inspiração na carne de ouro, que fez sucesso durante a Copa do Mundo do Catar, no fim de 2022

Embalados pelo sucesso da carne de ouro durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, chegou a Fortaleza a "pizza de ouro". São dois sabores de pizza que incluem o ouro comestível no cardápio. O primeiro traz picanha e creme de gorgonzola, e custa R$ 100. A segunda opção possui camarão banhado a ouro, cream cheese e alho frito, pelo valor de R$ 80.

A pizzaria cearense Los Brabos Pizza lançou a iguaria como incremento de dois sabores de pizza já existentes no cardápio do local.

Os sócio-proprietários destacaram ainda que os sabores são uma edição especial e estarão disponíveis por tempo limitado no cardápio, tanto no restaurante, como para delivery ((85) 98108-6905).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os sócios-proprietários da Los Brabos, Igor Menezes e Fernando Menezes, explicam a ideia para a adoção dos ingredientes: "Lembramos da repercussão do caso da carne de ouro que os famosos estavam saboreando no Catar. Com o nosso jeito cearense, colocamos no cardápio a pizza. É hoje um grande sucesso", destaca Igor.

Mais notícias de Economia

Tags