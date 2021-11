Marcas de chinelo auxiliaram na identificação de suspeito de matar grávida em Brejo Santo. A vítima de 19 anos foi encontrada, no dia 3 de novembro, com lesões decorrentes de um objeto perfurocortante em uma residência na zona rural da Cidade. Durante os trabalhos policiais, foi constatado que características do par de chinelo apreendido no dia do crime era semelhante ao tamanho do pé do suspeito. De acordo com a Polícia, marcas da parte inferior do chinelo foram identificadas no chão do imóvel.

Ainda de acordo com a Polícia, no imóvel havia roupas rasgadas e móveis quebrados. O suspeito, identificado como Jefferson Ferreira Morato,37 foi alvo de um mandado de prisão temporário nessa segunda-feira, 8. Ele já possui antecedentes por um crime de violência doméstica, registrado em junho de 2018.

A Perícia Forense do Ceará deverá emitir laudo sobre o crime. Apurações iniciais da Polícia indicam que a possível motivação estaria relacionada a uma desavença do suspeito com uma colega da vítima e a vítima.