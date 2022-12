Crocs completa 20 anos: conforto, versatilidade e polêmica

A marca Crocs atinge seus 20 anos inovando no mercado e causando polêmicas no mundo da moda

Celebrando 20 anos de existência, a Crocs tem sua trajetória marcada por altos e baixos. De artefato cafona à tendência de moda, o calçado gerou polêmicas ao longo dos anos. Mesmo assim, consegue se manter em destaque no mundo fashion, seja a partir da versatilidade ou colaborações com marcas do momento.

Quando surgiu em 2002, o sapato foi pensado para ser usado em embarcações, devido seu material confortável e solado antiderrapante. A Crocs utiliza Croslite, uma espuma de EVA moldada por injeção e que se ajusta ao formato do pé. O design atípico é visto como cafona por alguns até os dias atuais, mas ao longo dos anos, uma série de acontecimentos fizeram com que a Crocs conquistasse seu espaço no mundo da moda.

Claro que o conforto foi uma das primeiras características que fez com que a marca se destacasse. Porém, quando a Crocs passou a ser motivo de memes e até mesmo eleita uma das 50 piores invenções da história pela revista Times em 2010, foi necessário inovar para conquistar um público mais exigente.

Da crítica à reinvenção

Uma dessas inovações foi a criação dos Jibbitz, aponta a consultora de moda e estilo Camile Stefano. São acessórios que permitem customizar o sapato, trazendo identidade e singularidade para cada usuário. Há diversos modelos, incluindo emojis, bandeiras e personagens, como Super Mario. “Não existe regra para usá-los. É possível colocar pingentes que te representam e que façam sentido com o seu estilo de vida”, explica a consultora.

Apesar da marca ser conhecida principalmente pelo modelo clog, que conta com a tradicional alça traseira, a Crocs inovou ao longo dos anos lançando outras versões. Hoje, há modelos de plataforma, sandália, bota, tênis, sapatilha, chinelo, entre outros.

Outro fator que alavancou a marca foi a presença nas Semanas de Moda e colaborações com marcas de luxo, explica Camile. Em 2016, o designer Christopher Kane combinou tecidos delicados com Crocs cheias de acessórios durante a London Fashion Week. Posteriormente, a Balenciaga lançou sua collab com a marca ao lançar a Crocs Madame, um modelo do sapato com salto alto. No site da Balenciaga, a peça custa mais de R$2500.

Desfile de primavera 2017 de Christopher Kane e plataforma da Balenciaga (Foto: Pinterest / Reprodução)



O que também alavancou a marca foi a adesão por celebridades. O cantor Justin Bieber foi flagrado por paparazzis usando Crocs diversas vezes, incluindo no Grammy Awards de 2022. As modelos Kendall Jenner e Heidi Klum também já usaram o sapato, assim como a cantora Ariana Grande e a atriz Priyanka Chopra.

Dicas de Uso

Para quem quer usar o sapato em ambientes mais formais, a consultora de moda Camile Stefano indica compor o look com cores mais sóbrias como preto, branco e off-white. Seguindo o estilo high-low, é possível combinar o item com peças formais em couro ou alfaiataria. Mas a consultora ressalta que nem todo ambiente é adequado para usar o sapato. “Eu recomendo deixá-lo para os momentos de lazer e pensar em opções mais adequadas para ambientes profissionais”, comenta.

Crocs em diferentes estilos e ocasiões. (Foto: Pinterest / Reprodução)



Crocs no Ceará

Em meados dos anos 2000, a Crocs chegou no Ceará. A partir de 2018, o pernambucano Guido Azevedo assumiu as franquias do Estado, que se encontram no Outlet Premium Fortaleza, Riomar Kennedy, Riomar Fortaleza e agora inaugura uma nova loja, sendo a maior do Brasil com 60m², no Shopping Iguatemi Bosque.

Guido já era franqueado da marca no Maranhão quando surgiu a oportunidade de comprar as franquias do Ceará. Mas além de empresário, ele é também usuário da Crocs. “Sou consumidor, não só eu como toda minha família. Inclusive, meus filhos amam a marca. Tenho um filho de 9 anos e uma filha de 8. Os dois até pra casamento querem ir de Crocs. São apaixonados pela Crocs”, conta.

Ele destaca alguns elementos que conquistam os clientes. “A Crocs tem uma quantidade de produtos que quem conhece se apaixona pela leveza, pela qualidade e obviamente pelo conforto que o produto traz”, ressalta.

A importância do conforto

Para Guido, a pandemia de Covid-19 impulsionou a marca. “A clog foi vista durante muito tempo como um produto, de certo modo, cafona, e com a vinda da pandemia foi dado muito valor ao conforto do produto e hoje ele é um produto de moda. Se você vir em qualquer cenário de moda, sempre terá alguém que vai tá compondo o look com uma Crocs. A Crocs hoje virou um artigo de moda, além do conforto obviamente que ela traz”, afirma.

A contadora cearense Samara Santos, de 38 anos, começou seu contato com a Crocs a partir de um acontecimento inusitado. Quando seu filho mais novo, Saulo, nasceu, foi necessário que ele passasse oito meses na UTI. Os problemas de saúde que desenvolveu fez com que o menino tivesse dificuldades para andar, precisando passar por fisioterapia. Durante esse processo, Samara optou por comprar Crocs, por ser antiderrapante, e percebeu que o sapato ajudou o filho a ter mais equilíbrio. A partir disso, ela decidiu também usar a marca. “É muito prático. Você coloca no pé e tá arrumadinho e dá pra tudo, dá pra ir pra praia, dá pra passear, eu acho bem confortável”, relata Samara.

FORTALEZA, CEARÁ, 19-12-2022: Aniversário de 20 anos ca Crocs. Na foto, Samara Santos e seu filho Saulo. Os dois usam os calçados por bastante tempo e já virou rotina na família. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) (Foto: FERNANDA BARROS)



